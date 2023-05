Don italien de 95 minibus scolaires à la Tunisie

L’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Fabrizio Saggio a participé avec le ministre de l’Education Mohamed Ali Boughdiri, à la cérémonie de livraison de 95 minibus donnés par la Coopération italienne pour les écoles tunisiennes.

C’est ce qu’a annoncé la représentation diplomatique elle-même sur Twitter, ajoutant que de nouvelles collaborations ont été «discutées pour une plus grande diffusion de la langue italienne en Tunisie».

«Financés par le gouvernement italien, des bus, des camionnettes et des remorques serviront au transport des écoliers et à l’approvisionnement des écoles tunisiennes en eau et en nourriture», écrit sur Facebook l’Agence italienne de coopération au développement (AICS Tunisi), représentée à la cérémonie par la députée et réalisatrice Annamaria Meligrana, qui a souligné qu’il s’agit d’une action menée «en collaboration avec le gouvernement tunisien pour prévenir l’abandon et le décrochage scolaire».