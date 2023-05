Le coup de pouce de l’UTM aux diplômés à besoins spécifiques

L’Université de Tunis El Manar (UTM) organise, en partenariat avec le Centre international de promotion des personnes handicapées, la 2e édition de l’événement «UTM: université sans obstacles», et ce, le 26 mai 2023 à la Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis et les 27 et 28 mai au Centre international de promotion des personnes handicapées à Gammarth.

Il s’agit d’une démarche d’accompagnement des étudiants en situation de handicap pour faciliter leur intégration dans l’environnement socio-économique en valorisant leurs formations et leurs idées créatives (projets, startups …)

C’est une occasion pour le réseautage des étudiants porteurs d’idées avec l’écosystème des startups tunisiennes en présence des bailleurs de fonds et des recruteurs.

L’objectif principal de cette manifestation, organisée sous le slogan «Handi-capables vers l’excellence», est la promotion des occasions de recrutement des diplômés, le financement des projets au profit de ces étudiants et la valorisation de leurs parcours de formation.

Des représentants institutionnels mettront l’accent sur les droits des handicapés à l’enseignement et à l’employabilité, et les moyens et les mesures déployés en ce sens.

Ce programme est dédié aux étudiants de l’UTM ayant des besoins spécifiques : auditif, visuel et moteur.

Au menu, différents stands, ateliers, formations et activités sportives et culturelles, avec traduction en langue des signes.

