Raqmyat assure des formations en recherche numérique pour les universitaires tunisiens

Les coordinateurs du projet Raqmyat ont inscrit à leur agenda l’organisation de sessions de formation dans différentes régions du pays, en collaboration entre les universités tunisiennes et les institutions européennes. Le but étant de créer des opportunités d’emploi pour les doctorants des universités tunisiennes. (Illustration : Sihem Najjar, université El Manar, et Faiez Gargouri, université de Sfax).

Le projet Raqmyat vise à renforcer les compétences numériques des enseignants universitaires et des doctorants en sciences humaines et sociales, en développant les pratiques de recherche numérique des doctorants et en améliorant la qualité de la formation destinée aux enseignants et aux jeunes chercheurs dans ces domaines.

Sylvia Marchionni, coordinatrice du projet Raqmyat et représentante de l’Union des universités méditerranéennes (Unimed), a annoncé la tenue d’une deuxième session de formation pour les enseignants universitaires participants au projet en juin prochain à l’Université de Tunis El Manar. Elle a souligné l’importance de répondre aux besoins des enseignants universitaires et des directeurs de thèse en matière de maîtrise des technologies numériques, organisationnelles et méthodologiques de la recherche scientifique, afin de permettre aux doctorants d’accéder aux dernières avancées de la recherche via les plateformes numériques.

Cette annonce intervient à la clôture d’une première session de formation des formateurs dans le cadre du projet Raqmyat, qui s’est tenue du 24 au 26 avril 2024 en coordination entre les universités de Manouba et de Sfax et l’Unimed.

Environ 50 enseignants universitaires de différentes universités tunisiennes ont participé à cette session, marquant ainsi leur engagement envers le développement scientifique et la mise à jour des pratiques de recherche.

Sylvia Marchionni (Unimed).

De plus, Pr. Sihem El Najjar, coordinatrice tunisienne du projet Raqmyat (de l’Université de Manouba), a souligné l’importance de la coopération entre les universités tunisiennes et les partenaires européens pour répondre aux exigences de la recherche contemporaine et renforcer les stratégies numériques de formation dans les écoles doctorales en sciences humaines et sociales en Tunisie.

La première session de formation des formateurs a inclus un nombre de présentations théoriques et pratiques sur divers sujets, tels que «Les cartes numériques entre représentation, analyse et diffusion des informations géographiques», «Les outils d’accès aux données géographiques et statistiques en ligne», «L’utilisation des technologies numériques pour renforcer l’intégration des doctorants sur le marché du travail», «La publication de recherches via des plateformes numériques», «Les ressources ouvertes » ou encore «L’ingénierie de la formation dans le contexte des sciences humaines numériques».