Ouverture d’un centre de formation interentreprises à Sfax

A l’initiative d’un cluster d’une cinquantaine d’entreprises œuvrant dans le secteur du textile et dans le cadre du partenariat tuniso-allemand, la ville de Sfax aura son Centre de formation interentreprises (CFI) dans ce secteur porteur économiquement et à fort potentiel en termes de création d’emplois.

Ce centre, qui ouvrira ses portes le 21 février 2024, entre en activité dans le cadre du projet «Formation interentreprises avec le secteur privé (FIESP II)», mandaté par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mis en œuvre par la GIZ Tunisie en étroite coopération avec le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle (MEFP) et la Fédération tunisienne de textile et d’habillement (FTTH).

«Ce projet ambitionne d’aider à la mise en place d’un partenariat public-privé dans la formation professionnelle pour renforcer la valeur de la formation axée sur la pratique, à travers une approche participative qui rassemble tous les partenaires. Cette spécificité assure le renforcement de l’employabilité des jeunes à travers la création de nouvelles perspectives d’emploi», affirme le chef de projet FIESP, Dieter Bräuer. Et d’ajouter : «L’idée de créer un centre de formation inter-entreprises dans le domaine du textile était de répondre aux besoins de l’industrie d’avoir une main d’œuvre qualifiée et d’assurer l’adéquation de la formation avec le marché de l’emploi».

D’une part, il s’agit d’offrir une formation de haute qualité avec un haut degré d’apprentissage pratique et de transmettre des compétences professionnelles adaptées aux besoins de l’industrie. D’autre part, il s’agit de répondre à la forte demande de main- d’œuvre qualifiée des entreprises textiles.

Une étude réalisée en 2023 a révélé qu’environ 1.500 entreprises textiles en Tunisie qui emploient plus de 10 personnes, ont un besoin immédiat de recrutement d’environ 23 000 travailleurs de production à l’échelle nationale. En revanche, seuls 985 jeunes ont terminé une formation dans cette spécialité ou environ 4 500 personnes au total terminent chaque année l’un des 10 métiers proposés dans le domaine du textile dans l’un des centres de formation de l’Etat.

Améliorer l’employabilité des jeunes

A travers ce projet de partenariat public-privé, le CFI de Sfax ambitionne d’améliorer l’employabilité des jeunes Tunisien.ne.s et de leur transmettre des compétences qui garantissent une capacité d’action globale lors de l’entrée sur le marché du travail.

De plus, ce centre spécialisé renforce la formation axée sur la pratique à travers la mise en place d’une nouvelle approche pédagogique qui rapproche les partenaires publics et privés et permet de satisfaire les besoins du secteur de textile en main d’œuvre qualifiée, soutient Bräuer.

Le CFI offrira une formation initiale alternant cours théoriques et pratiques, facilitant ainsi l’insertion des apprenants dans l’entreprise. Elle assurera en outre une formation continue aux employés du secteur en vue de leur permettre d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leur profession et en se mettant au diapason de l’évolution organisationnelle et technologique du marché. Enfin, le CFI offrira des formations sur mesure accélérées en fonction des besoins des entreprises et des possibilités pour les jeunes d’acquérir une qualification reconnue et renforcer leurs capacités et leurs profils.

La nouvelle structure représente, selon Bräuer, une «forme de pérennisation de la formation professionnelle initiale, la formation courte durée et la formation continue à travers la création d’un engagement communautaire qui inclue les initiatives des parties prenantes».

A rappeler que la GIZ opère en Tunisie depuis 1970 pour le compte du gouvernement fédéral allemand et de l’Union européenne, entre autres. Elle collabore avec ses partenaires tunisiens, dans le cadre de plus de 50 projets et soutient le pays dans son développement économique et démocratique, en mettant l’accent sur les régions rurales de la Tunisie. L’une des priorités est le développement économique durable et la promotion de l’emploi.

