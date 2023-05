Coupe de Tunisie : troisième sacre de l’Olympique de Béja

Soirée mémorable hier, dimanche 28 mai 2023, à Béja avec le sacre de l’Olympique de Béja, qui a remporté la Coupe de Tunisie 2022-2023 (édition Hedi Chaker), en battant en finale l’Espérance sportive de Tunis 1-0, au stade Hamadi Agrebi de Rades.

L’unique but de la rencontre a été signé Oussama Bouguerra à la 65e.

Ce troisième sacre dans l’histoire du club rouge et blanc (la dernière coupe de l’Olympique remontant à 2010) n’a pas été volé face à une Espérance qui a cafouillé tout au long du match, ne se créant que peu d’occasions de but.

Dominer n’est pas gagner, ce principe du football a été illustré une nouvelle fois hier par la défaite du club tunisois, le second face à la même équipe en quelques semaines, et la victoire de l’Olympique de Béja, qui a opté pour une défense de fer et des contre-attaques éclairs, tactique gagnante puisque les camarades de Bouguerra auraient pu marquer plusieurs buts en fin du match lorsque les Espérantistes se sont rués vers les buts laissant des boulevards derrière.

Pour l’Espérance, les défaites se succèdent et se ressemblent et la descente en enfer se poursuit, même après le changement de la direction technique de l’équipe, Nabil Maaloul ayant cédé la place depuis deux semaines à Mouine Chaabani. Le déclic espéré tarde à venir, le doute s’installe parmi les joueurs et le public voit la saison tirer à sa fin sans lueur d’espoir à l’horizon.

I. B.