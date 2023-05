Décès de deux Français dans un crash d’avion au sud tunisien

Deux Français ont été tués et deux autres blessés samedi 27 mai 2023 dans le crash de deux avions ultralégers à Chott Jerid, au cours d’une compétition.

C’est ce qu’a annoncé le porte-parole de la protection civile, indiquant que l’incident s’était produit à mi-chemin entre Tozeur et de Kébili, au sud-ouest de la Tunisie.

Le premier avion transportait deux Français âgés de 60 et 62 ans, tous deux légèrement blessés, tandis que le deuxième avait pris feu avec à son bord le pilote et son compagnon, âgés de 78 et 55 ans, a ajouté le porte-parole.

Des équipes de secours de la direction locale de la protection civile de Tozeur ont été déployées sur les lieux et ont secouru les deux blessés avant de transporter les deux corps calcinés de la zone du Chott Jerid à l’hôpital local de Tozeur, lit-on dans un communiqué de la protection civile.

Le porte-parole a en outre indiqué qu’un hélicoptère avait été utilisé par une unité de l’armée de l’air pour retrouver les deux appareils, ce qui a permis de les localiser plus facilement et d’intervenir plus rapidement.

Source : Tap.