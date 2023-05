Tunisie : conférence finale du projet Resmyle à Hammamet

Le projet Resmyle (Repenser emploi et insertion sociale des jeunes méditerranéens à travers le développement durable), touche à sa fin. L’Association d’éducation relative à l’environnement d’Hammamet (Aere) organise les 31 mai et 1er juin 2023 la conférence finale du projet.

Le projet Resmyle est cofinancé par le programme IEV CTF MED de l’Union européenne. La conférence finale vise à valoriser les résultats obtenus, à croiser avec d’autres initiatives synergiques et à contribuer à la pérennisation des dynamiques initiées sur les différents territoires du projet.

Deux journées de débats, d’échanges, d’évaluation et de capitalisation autour d’expériences et d’initiatives concrètes menées par différents acteurs méditerranéens de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes et du développement durable.

La conférence est organisée par l’Aere et CDE Petra Patrimonia. Elle réunira plus de 100 participants qui viennent des pays partenaires du projet : France, Italie, Jordanie, Liban et Tunisie. Il s’agit de représentants de ministères et d’administrations publiques, de la société civile, des autorités locales, d’experts, d’entreprises, d’universités, de centres de formation… Tous concernés par les thématiques de l’environnement et du développement durable, de l’emploi et de l’insertion des jeunes.

Au programme de la Manifestation, une conférence plénière ouverte au public sur les défis de la croissance verte en Méditerranée et trois ateliers de travail pour échanger, débattre et proposer des pistes d’actions sur les sujets suivant : Comment répondre durablement au défi de l’éducation environnementale pour les jeunes Neets (Not in Education, Employment or Training, jeunes qui ne travaillent pas et ne suivent pas d’études ni de formation)? Comment mieux valoriser la formation pratique de terrain en plus de la formation qualifiante? Comment accompagner les jeunes dans la création d’éco entreprises?

Au programme également, un Forum des expériences : rencontres avec les jeunes volontaires et les jeunes entrepreneurs et présentation par les organisations participantes de projets ou initiatives concrètes sous la forme de vidéos, expositions, démonstration d’outils pédagogiques, témoignages…

Resmyle réunit 8 acteurs méditerranéens de 5 pays (France, Italie, Jordanie, Liban et Tunisie) autour de 3 axes d’intervention : 1- éducation à l’environnement par la formation des animateurs de jeunesse à l’intégration du développement durable dans les programmes d’insertion sociale; 2- formation pratique interculturelle de terrain pour les jeunes, réalisation de chantiers-écoles sur le développement durable et organisation de missions de mobilités transnationales, et 3- appui à la création d’entreprises par la mise en place d’éco-incubateurs qui soutiendront des projets éco-innovants portés par les jeunes.

