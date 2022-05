Tunisie : Hammamet accueille la conférence des parties du projet Resmyle

La conférence des parties du projet Resmyle (Repenser emploi et insertion sociale des jeunes méditerranéens à travers le développement durable) se tiendra les 19 et 20 mai 2022, à Hammamet, en Tunisie.

Deux journées de débats, d’échanges, d’évaluation et de capitalisation autour d’expériences et d’initiatives concrètes menées par différents acteurs méditerranéens de l’insertion sociale et professionnelles des jeunes et du développement durable.

Cette manifestation ambitionne de consolider les acquis de deux années d’activités du projet Resmyle, et de contribuer à la pérennisation des dynamiques initiées sur les différents territoires du projet.

La conférence, organisée par l’Association d’éducation relative à l’environnement d’Hammamet (Aere), réunira plus de 60 participants qui viennent des pays partenaires du projet : France, Italie, Jordanie, Liban et Tunisie. Il s’agit de représentants de ministères et d’administrations publiques, de la société civile, des autorités locales, d’experts, d’entreprises, d’universités, de centres de formation… Tous concernés par les thématiques de l’environnement et du développement durable, de l’emploi et de l’insertion des jeunes.

La situation sociale et professionnelle des jeunes méditerranéens dans l’après-Covid, les enjeux de la mobilisation des jeunes face aux défis environnementaux, les enjeux de la formation, les filières porteuses pour l’emploi des jeunes, les nouveaux métiers de la croissance verte et bleue, l’appui et l’accompagnement des jeunes éco-entrepreneurs…sont autant de sujets qui seront mis en débat pendant la conférence.

Le projet Resmyle, cofinancé par le programme IEV CTF Med de l’Union européenne (UE) et coordonné par la Coopérative d’activité et d’emploi Petra Patrimonia, réunit 9 acteurs méditerranéens des 5 pays cités autour de 3 axes d’intervention : 1/ Education à l’environnement par la formation des animateurs de jeunesse à l’intégration du développement durable dans les programmes d’insertion sociale. 2/ Formation pratique interculturelle de terrain pour les jeunes, réalisation de chantiers-écoles sur le développement durable et organisation de missions de mobilités transnationales. Et enfin 3/ Appui à la création d’entreprises par la mise en place d’éco-incubateurs qui soutiendront des projets éco-innovants portés par les jeunes.

Signalons que dans le cadre de Resmyle, l’Aere d’Hammamet, présidée par Dr Salem Sahli, a plusieurs réalisations à son actif, notamment la contribution à la création d’une plateforme de ressources en éducation environnementale, une exposition virtuelle «Sauvons la méditerranée», un outil pédagogique «L’hydroponie pour tous», le financement de deux projets environnementaux portés par des associations locales, un guide des bâtiments patrimoniaux de Hammamet, un circuit de découverte du Centre culturel international de Hammamet, mise en œuvre de l’éco-incubateur Demarri à Hammamet. Ceci en plus de la mobilisation des jeunes et des organismes de jeunesse autour des enjeux de l’environnement et du développement durable.