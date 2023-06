Le poème du dimanche : ‘‘Scènes de la rue’’ de Marilyn Hacker

Marilyn Hacker est poète, enseignante de littérature anglaise et traductrice américaine. Elle est réputée pour sa proximité avec les poètes arabes, qu’ils soient anglophones, francophones ou arabophones et dont elle a traduit des œuvres ou des textes.

Née en 1942, dans le Bronx, à New York, Marilyn Hacker s’installe en 2008 en France et partage son temps entre New York et Paris.

Sa poésie est, souvent, narrative, s’inspire du passé familial douloureux et de la tragédie de l’Histoire, aussi, de la vie intime, affective et sexuelle.

Marquée par la poésie française, Marilyn Hacker développe des formes d’écriture originales. Son œuvre poétique est couronnée de nombreuses distinctions.

Quelques titres traduits en français : Fleuves et Retours, trad. Jean Migrenne, Amiot/Lenganey, 1993 ; La rue palimpseste, trad. Claire Malroux, La Différence, 2004; Diaspo Renga, avec Deema Shehabi (Palestine/Koweit), Al Manar, 2010.

Tahar Bekri

Cache-nez de laine et blouson

de cuir pour une sortie dans la rue de Turenne :

C’est un mois de juin comme un autre.

Pleuvait-il encore, à moins que

ce soit de la poussière du chantier d’à-côté

où l’on monte, au rez-de-chaussée,

une belle vitrine chic ;

ou bien que ça vienne des gars sur le toit d’en face ?

Poussière. Un timide soleil

prête un sourire à la façade

ravalée mais un nuage passe qui l’éteint.

Trois Algériens vêtus de jean

attendent à l’arrêt de bus

tandis que tout près de là une Antillaise mince

qui tient une mallette rouge

s’abrite du vent sur le pas

de la porte de la boutique pour enfants riches,

bien trop légèrement vêtue.

Le contrôleur à domicile

de la Sécu frappe poliment chez la voisine

qui le fait entrer poliment.

Pour ce qui est des noms, celui

des nuages est plus logique que celui des fleurs.

Des rosiers tout déchiquetés

par le vent penchent au-dessus

de l’escalier qui descend sur le Quai Saint-Bernard

où il fait trop froid pour aller,

mais les jeunes mariés d’en face

ont un bac à fleurs sur leur fenêtre et des pensées

jaunes mélangées à des mauves.

.

Tiens, voici qu’il pleut. Et qu’il tonne.

De l’orage, pour de bon. Mon bégonia saumon

va-t-il respirer, ou souffrir ?

Traduit de l’américain par Jean Migrenne

Fleuves et retours, Ed. Amiot / Lenganey, Troarn, 1993. (Remerciements à l’auteure).