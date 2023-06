CAF & COCAN : Compte à rebours de la Total Energies CAF Coupe d’Afrique des Nations Côte d’Ivoire

La CAF et le COCAN ont lancé le compte à rebours officiel de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Côte d’Ivoire 23, afin de préparer les Africains et le monde entier à l’événement sportif le plus important du continent.

La campagne publicitaire, centrée sur +225, l’indicatif de la Côte d’Ivoire, a suscité l’enthousiasme des fans de football à travers l’Afrique et la diaspora, tout en marquant le début du compte à rebours de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Côte d’Ivoire 23.

Le COCAN et la CAF ont symboliquement lancé le compte à rebours de 225 jours

par le biais d’une prise de contrôle numérique synchronisée à l’échelle mondiale, comprenant une vidéo animée et concise qui présente le tournoi, son pays hôte et les jours restants avant l’événement.

Prévue pour débuter le 13 janvier 2024, la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Côte d’Ivoire 23 promet d’être une célébration de l’excellence du football africain, mettant en valeur le talent et la passion qui animent le continent.

Les magnifiques villes de Côte d’Ivoire offriront une toile de fond captivante pour une démonstration palpitante d’habileté, de travail d’équipe et d’un esprit de compétition inébranlable.

Le compte à rebours officiel rappelle que le moment tant attendu approche, éveillant un sentiment d’impatience chez les supporters et les joueurs. Les Africains s’uniront, se rallieront à leurs nations respectives et se rassembleront pour célébrer la beauté du continent et le pouvoir unificateur du football.

Alors que le compte à rebours se poursuit, le COCAN et la CAF encouragent les fans à rester à l’écoute des canaux officiels et des plateformes de médias numériques pour des mises à jour, des nouvelles et des contenus exclusifs liés au tournoi de l’AFCON.

Communiqué