Centenaire du Grand Orgue de la Cathédrale de Tunis

L’Archevêché de la Cathédrale de Tunis et la Fondation Hasdrubal pour la Culture et les Arts Mohamed Amouri organisent un concert-événement programmé le 28 octobre 2023, date anniversaire du centenaire du Grand Orgue de la Cathédrale, considéré comme l’un des plus anciens d’Afrique.

A cet effet, une conférence de presse sera organisée le 13 juin à la Cathédrale de Tunis (Salle Saint Cyprien) et ce en présence de Mgr Ilario Antoniazzi, Archevêque de Tunis, et Laurent Jost, directeur artistique de la Fondation Hasdrubal, pour donner les détails de ce grand événement.

A ce concert, M. Jost, violoncelliste de renommée internationale a invité Pierre Debat, maître de chapelle de la Cathédrale et du Palais Princier de Monaco et Jean Cyrille Gandillet, concertiste et organiste au sein de la Cathédrale de Monaco, à venir participer à l’événement.

La prestigieuse maîtrise de la Cathédrale de Monaco et ses célèbres Petits Chanteurs placés sous le haut patronage de SAS Le Prince Albert et dirigés par Pierre Debat se produiront aux côtés de Cyrille Gandillet pour la première fois en Tunisie.

La cathédrale de Tunis, officiellement appelée cathédrale Saint-Vincent-de-Paul et Sainte-Olive est la cathédrale de rite catholique de la ville de Tunis (Tunisie). Construite entre 1893 et 1897, elle porte le nom de saint Vincent de Paul, le fameux fondateur des lazaristes et des filles de la charité et qui fut — alors qu’il était jeune prêtre — capturé puis vendu comme esclave à Tunis au tout début du XVIIe siècle. Elle est également placée sous le patronage de sainte Olive de Palerme, martyre morte à Tunis au Ve siècle.

En 1997, la cathédrale fait l’objet de nombreux travaux de réhabilitation qui incluent la restauration de la façade, la réparation des toitures et des murs ainsi que la remise en état de l’orgue.

En 1998, le pape Jean-Paul II, en visite en Tunisie, est accueilli dans la cathédrale.

