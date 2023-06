Entretien téléphonique Tajani – Georgieva à propos de la Tunisie

Un long entretien téléphonique à Washington a eu lieu entre le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani et la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) Kristalina Georgieva, qui a porté sur le projet d’accord de prêt de 1,9 milliard de dollars en faveur de la Tunisie.

Selon l’agence de presse italienne Ansa, les deux responsables auraient dû se rencontrer aujourd’hui, mardi 13 juin 2023, mais le responsable italien a anticipé le retour en Italie en raison de la disparition de Berlusconi.

Des sources diplomatiques rapportent une conversation très positive axée sur la Tunisie. Le Fonds est largement disposé à s’en occuper, rapporte-t-on encore, et le FMI attend les propositions des autorités tunisiennes.

L’Italie – assurent les mêmes sources – continuera à suivre de près le dossier dans le but de stabiliser le pays et prévenir une aggravation de la crise économique et sociale qui intensifiera les flux de migrants irréguliers à partir de ses côtes vers l’Italie.

I. B.