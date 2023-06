TFB Paris fait sa toilette

Notre article ‘‘TFB à Paris, à l’image d’une Tunisie en perdition’’ semble avoir secoué les responsables de cet établissement bancaire qui ont lancé des travaux de nettoyage nécessaires.

Ce cliché nouveau cliché pris cette semaine montre un travailleur qui a coupé les herbes folles ayant poussé devant la devanture de la Tunisian Foreing Bank (TFB), avenue de la République à Paris, et s’emploie à faire reluire sa devanture. On ne peut que s’en féliciter, tout en espérant que les responsables concernés n’attendent pas les remarques des médias ou des citoyens pour faire ce qu’ils ont à faire et pour lequel ils sont payés, et parfois même grassement.

I. B.