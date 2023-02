BakoMotors offre six tricycles électriques à énergie solaire à six villes tunisiennes

La startup tuniso-allemande BakoMotors offrira six tricycles électriques à énergie solaire à six villes tunisiennes à partir du 28 février 2023, en vue de moderniser les infrastructures sanitaires locales, a indiqué l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ).

Assemblés dans l’usine de la startup de la zone industrielle de Mghira (gouvernorat de Ben Arous), ces tricycles à énergie solaire équipés de panneaux photovoltaïques sur le toit seront remis aux structures de santé des villes d’El-Guettar, Gabes, Kairouan, Kasserine, Midoun et Tozeur pour leurs campagnes de vaccination et de sensibilisation.

Avec une autonomie de 200 km par charge, ces véhicules ont été fabriqués dans le cadre d’un projet régional de coopération décentralisée Maghreb-Allemagne (KWT II), mandaté par le ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mis en œuvre par la GIZ, en coopération avec le ministère de l’Intérieur et en concertation avec le ministère de la Santé publique.

L’objectif est de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports, de protéger le climat et d’offrir un moyen de transport multi-usages pour la «mobilité douce» en Tunisie.

A moyen terme, ces tricycles permettront de rapprocher les services de santé primaires des personnes à mobilité réduite ou éloignées des centres de santé dans les six villes partenaires du projet KWT II.

D’après Tap.