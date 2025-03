Place de la Tunisie dans l’écosystème de l’innovation en Afrique

La Tunisie, souvent négligée dans les discussions sur la scène technologique en plein essor en Afrique, peut se vanter d’avoir un écosystème dynamique et plein de potentiel. Alors que des géants comme l’Afrique du Sud et le Nigeria font la une des journaux, le petit pays d’Afrique du Nord se positionne stratégiquement comme un pont vital entre l’Afrique et l’Europe.

Alberto Onetti *

Avec une augmentation du nombre de startups, un soutien gouvernemental croissant et un avantage géographique unique, la Tunisie est en passe de devenir un acteur clé dans le paysage de l’innovation du continent. La question est la suivante : peut-il passer du statut de jeune prometteur à celui de véritable hub de mise à l’échelle – et que peuvent apprendre les autres écosystèmes technologiques émergents de ses progrès ?

La Tunisie se situe au début de la courbe du cycle de vie de l’écosystème d’innovation, aux côtés de milliers d’autres pôles régionaux.

Lors de l’analyse d’un écosystème émergent, il existe deux perspectives :

Vue à 10 000 milles (c’est-à-dire verre à moitié vide) : le monde de l’innovation n’est pas plat. Une poignée de pôles technologiques majeurs dominent la scène mondiale des startups, attirant l’attention des «chasseurs d’innovation» – les fonds de capital-risque et les sociétés multinationales. Sans masse critique ni connexions internationales solides, les écosystèmes plus petits risquent de rester invisibles et hors de l’Atlas mondial Scaleup.

Vue d’opportunité (c’est-à-dire verre à moitié plein) : pour ces écosystèmes, le défi est d’évoluer rapidement et de garantir une place dans l’Atlas mondial Scaleup. Les politiques gouvernementales stratégiques peuvent considérablement accélérer ce processus, favorisant la croissance et l’intégration mondiale.

En collaboration avec Crunchbase, nous avons mené une analyse approfondie de l’écosystème des startups tunisiennes, qui fait des progrès significatifs pour s’imposer comme un pôle technologique régional.

Le rapport Tech Scaleup Tunisie — 2025, produit par mon organisation, Mind the Bridge, avec le soutien d’ICC Tunisie et de Terna Innovation Zone, présente des données complètes et a été dévoilé à Tunis le 12 février dernier.

Le paysage de l’innovation en Tunisie en chiffres

En 2025, la Tunisie accueille 17 scaleups et plus de 1 450 startups, se classant parmi les 10 premières destinations africaines pour l’innovation technologique. Le pays abrite également l’une des réussites technologiques les plus brillantes du continent : Instadeep, qui a levé plus de 100 millions de dollars de financement et a été acquis par BioNTech dans le cadre de l’une des plus grandes transactions de fusions et acquisitions technologiques jamais réalisées en Afrique.

Mais ce n’est que la pointe de l’iceberg de l’innovation. Sous la surface se trouve un écosystème aux multiples facettes qui comprend : 54 établissements d’enseignement supérieur; 26 sociétés de capital-risque locales actives investissant de l’amorçage à la série A; 34 institutions de R&D (16 centres de recherche, 9 technopoles, 9 centres techniques à vocation industrielle); 62 organismes de soutien à l’innovation (incubateurs, accélérateurs, startup studios); un réseau distribué de plus de 80 communautés, espaces et laboratoires d’innovation ; et 15 institutions publiques et 14 ONG soutenant l’entrepreneuriat.

La dynamique d’innovation de la Tunisie a commencé au début des années 2000 avec une série d’initiatives menées par le gouvernement, notamment :

– le Programme national pour les incubateurs d’entreprises (1999) : incubation d’entreprises intégrée dans les établissements d’enseignement supérieur;

– la Loi Technopole (2001) : création de pôles d’innovation fusionnant l’éducation, la recherche et le développement technologique;

– le Startup Act (2016) et Startup Act 2.0 : introduction d’incitations fiscales, d’un soutien financier et de cadres juridiques pour favoriser l’entrepreneuriat;

– le Plan Tunisie Numérique 2025 : une évolution de la Tunisie Numérique 2020, visant à accélérer la transformation numérique et la modernisation économique.

– la Terna Innovation Zone Tunisie (2025) : le premier pôle d’innovation en Afrique et dans la région Mena géré par le GRT italien Terna, renforçant le rôle de la Tunisie dans l’innovation technologique.

Un pont stratégique entre l’Afrique et l’Europe

Alors que les plus grands écosystèmes d’innovation d’Afrique – l’Afrique du Sud, l’Égypte, le Nigeria et le Kenya – accueillent chacun environ 150 scaleups avec plus de 2 milliards de dollars de capitaux levés, la Tunisie appartient à un groupe de second rang aux côtés du Maroc, de Maurice, du Ghana, des Seychelles et de l’Ouganda.

Malgré sa population relativement faible (12,5 millions), la Tunisie avec 17 scaleups et près de 1 500 startups compte 0,14 scaleups et 12,5 startups pour 100 000 habitants. Ces chiffres correspondent à ceux des leaders régionaux comme l’Égypte et surpassent leurs voisins le Maroc et l’Algérie.

En termes d’allocation de capital, la Tunisie consacre 0,4% de son PIB à l’innovation – le double du Maroc (0,2%) et le quadruple de l’Algérie (0,1%) – même si elle reste à la traîne de l’Égypte, qui investit près de deux fois plus.

Traduit de l’anglais.

Président de Mind the Bridge et professeur à l’Université d’Insubria.

Source: Cruncbase News.