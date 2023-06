Éducation : Les instituteurs appelés à remettre les notes sous peine d’être sanctionnés

Alors que la partie syndicale a maintenu la rétention des notes, le ministère de l’Education a appelé, ce lundi 26 juin 2023, les instituteurs et les directeurs des écoles primaires à remettre les notes des élèves et à participer aux conseils des classes.

Dans un communiqué, le ministère à appelé les enseignants à terminer les procédures de remise des notes, et à tenir les conseils des classes, au plus tard le mardi 4 juillet, «afin de préserver l’intérêt suprême de l’élève, et en respect des engagements professionnels qui leur sont dévolus».

Le ministère ba réaffirmé sa volonté de «clôturer l’année scolaire dans l’ensemble des établissements éducatifs, dans les meilleures conditions et d’assurer le principe d’égalité des chances entre les élèves», tout en menaçant de prendre les mesures nécessaires en contre ceux qui refuseraient de remettre les notes ou de participer aux conseils des classes.

Y. N.