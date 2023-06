Tunisie-Football : l’Etoile brille de nouveau

L’Etoile sportive du Sahel a remporté son 11e titre de champion de Tunisie de football à une journée de l’épilogue, mardi 27 juin 2023. Le dernier championnat remporté par le club de la perle du Sahel remonte à 2016.

Au cours des derniers matchs, l’Etoile s’est contenté de gérer son avance sur ses poursuivants en veillant surtout à ne pas perdre. Le club n’a pas sorti le grand jeu, et s’est montré très indigent en attaque, comme la plupart des autres «grands» clubs tunisiens, marquant souvent sur balle arrêtée. Il a cependant montré plus de détermination et de régularité que ses adversaires traditionnels, et notamment l’Espérance de Tunis, qui vient de passer sa plus piètre saison depuis plusieurs décennies.

Les protégés du doyen des entraîneurs tunisiens, Faouzi Benzarti, avaient concédé hier le nul vierge chez l’US Ben Guerdane pour le compte de la 13e et avant-dernière journée play-off du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, pour engranger le seul point qui leur manquait en vue du sacre. Et c’est donc à Ben Guerdane qu’ils ont fait le tour d’honneur des champions en attendant de fêter son sacre à Sousse, vendredi prochain, au terme du dernier match de la saison.

Faouzi Benzarti, l’homme des métamorphoses.

Ce sacre coïncide avec le retour de Othman Jenayah, ancienne gloire des Etoilés, à la présidence club, qui a su s’entourer d’autres enfants du club, à l’instar de Zied Jaziri, pour assurer un meilleur encadrement technique qui n’a pas tardé à donner ses fruits. Mais maintenant que le club a renoué avec les titres, les challenges commencent, et d’abord le retour à la Ligue des champions africaine dès la saison prochaine avec des ambitions renouvelées. Le temps des doutes et des crises étant révolu, il va falloir continuer à construire une équipe compétitive et ambitieuse en puisant dans le riche vivier du club qui ne manque pas d’allant.

I. B.