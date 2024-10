Tunisie – Football : le onze convoqué pour les matchs contre les Îles Comores

L’entraîneur de la sélection tunisienne de football Faouzi Benzarti a rendu public vendredi 4 octobre 2024 la liste des joueurs convoqués pour le stage de préparation aux deux prochaines rencontres contre les Îles Comores.

Ces deux matches s’inscrivent dans les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Couoe d’Afrique des Nations (CAN Maroc 2025). L’aller aura lieu à Tunis le 11 octobre et le retour le 15 octobre au stade Félix Houphouët Boigny à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

La liste enregistre le retour de Hannibal Mejbri, Alaa Ghram, Wajdi Kechrida et Anas Haj Mohamed, en plus de la convocation de Bilel Aït Malek et Chiheb Jebali pour la première fois en équipe nationale séniors.

Voici par ailleurs la liste retenue :

Gardiens de but : Amanallah Memmiche, Sabri Ben Hassen et Bechir Ben Saïd.

Défenseurs : Montassar Talbi, Alaa Ghram, Yassine Meriah, Nader Ghandri, Dylan Bronn, Wajdi Kechrida, Raed Bouchniba, Ali Abdi, Houssem Ben Ali.

Milieu du terrain : Aissa Laidouni, Mohamed Ali Ben Romdhane, Houssem Tka, Hannibal Mejbri et Ferjani Sassi.

Attaque : Youssef Msakni, Elias Saad, Hamza Rafia, Chiheb Jebali, Bilel Mejri, Anas Haj Mahmoud, Sayfallah Ltaief, Bilel Aït Malek, Ali Youssef, Seifeddine Jaziri.