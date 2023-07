Tunisie : programme pour nettoyer 133 plages touristiques et publiques

Quelque 22 véhicules ont été mis à disposition pour tamiser le sable et nettoyer les plages en Tunisie à l’approche de la saison des vacances estivales qui connaissent une forte affluence publique sur les plages.

C’est ce qu’a expliqué Nabil Mokhtar, chef de projet du nettoyage des plages à l’Agence de protection et d’aménagement des plages (Apal), dans une déclaration à Mosaïque FM, ajoutant que les véhicules en question ont été répartis sur toutes les plages de la république comme suit : Tabarka (1), Bizerte (2), Tunis et Ariana (2), Ben Arous (1), Nabeul (5), Sousse (2), Monastir (2), Mahdia (1), Sfax (1), Gabès (2), Medenine (2), un à Djerba et un à Zarzis.

Le coût de nettoyage des plages varie entre 1,6 et 1,9 million de dinars chaque année, a expliqué Nabil Mokhtar, ajoutant que l’Apal a préparé, en coopération avec le Fonds de protection des zones touristiques (FPZT) un programme d’intervention pour le nettoyage des plages publiques et touristiques.

Le programme, d’une durée de trois ans, commence cette année et concerne les 133 plages les plus fréquentées par les baigneurs, avec une moyenne d’une ou deux interventions par semaine selon l’état de la plage.

Cette année, les interventions dureront les 4 mois de l’été, de juin à septembre, mais l’année prochaine, elles commenceront plus tôt et s’étaleront de mars à octobre.

Le nettoyage sera effectué de façon manuelle ou en utilisant des machines spécifiques.

«Nous comptons aussi sur la conscience des citoyens qui doivent veiller eux aussi sur la propreté des plages», a souligné Nabil Mokhtar.

Pour les plages touristiques, le nombre d’interventions varieront entre 17 et 23 chaque été et pour les plages publiques entre 9 et 11.

