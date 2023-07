Les favoris du Tour de France 2023

Le Tour de France 2023, qui se déroule actuellement du 1er au 23 juillet, suscite beaucoup d’excitation chez les amateurs de cyclisme du monde entier. La 110ème édition de cette compétition sportive prestigieuse promet d’être une course passionnante avec de nombreux prétendants au titre. Jetons un coup d’œil aux divers favoris de cette nouvelle édition du Tour de France 2023.

Dans cette partie de l’article, nous allons découvrir ensemble les favoris de ce Tour de France 2023. Évidemment, nous ne pourrons pas présenter tout le monde c’est pourquoi nous avons sélectionné les 6 premiers cyclistes compétiteurs qui ont le plus de chance de remporter cette 110ème édition selon un article consacré aux paris sportifs pour le Tour de France.

Jonas Vingegaard : le champion du Tour de France 2022

Champion du Tour de France 2022, il ne fait aucun doute que Jonas Vingegaard est le principal adversaire de Tadej Pogacar, le vainqueur du Tour de France en 2020 et 2021.

Ici, le Danois est candidat à sa propre succession, sortant d’une victoire sur le Critérium du Dauphiné. Depuis le début de l’année 2023, le leader de l’équipe Jumbo Visma à remporté chacune des courses par étapes auxquelles il a eu l’occasion de participer, à l’exception de Paris-Nice, où il a terminé en troisième place. Il est donc important de noter que Jonas Vingegaard s’est imposé 11 fois depuis le début des compétitions de cette année.

Tadej Pogacar : le double vainqueur 2020-2021

Double vainqueur du Tour de France de 2020-2021, Tadej Pogacar fait lui aussi partie des nombreux favoris de cette édition. Devancé par Jonas Vingegaard au dernier TDF de 2022, il a donc une revanche à prendre pour cette saison. Depuis le début de l’année, le cycliste compétiteur s’est imposé 14 fois, malgré sa chute sur Liège-Bastogne-Liège où il a manqué de peu de remporter consécutivement les trois Ardennaises. Ses 14 victoires lui laissent donc véritablement une chance de remporter à nouveau la course du Tour de France 2023.

Mattias Skjelmose : le vainqueur du Tour de Suisse

Ayant récemment remporté haut la main le Tour de Suisse, qui est une épreuve préparatoire du Tour de France, le Danois est en pleine ascension pour le départ de Bilbao qui se fait aujourd’hui même pour le Tour de France 2023. Venant de gagner le titre national sur route et ayant terminé 2nd à l’épreuve chronométrée, il en va de soit que Mattias Skjelmose est également l’un des favoris de cette 110ème édition du TDF.

Adam Yates : le gagnant du dernier Tour de Romandie

C’est à l’intersaison que Adam Yates, le champion du dernier Tour de Romandie a choisi de quitter l’équipe INEOS Grenadiers pour intégrer celle de Tadej Pogacar. Cela indique donc que le jeune britannique est une pièce maîtresse de la possible victoire de Pogacar à ce Tour de France. Ici, son rôle sera d’épauler en montagne son leader, mais aussi d’aller chercher la victoire lors d’une étape, ce qui serait une grande première pour le cycliste britannique.

Mikel Landa : de l’espoir pour un podium en Tour de France

Mikel Landa, le cycliste compétiteur espagnol pourrait bien atteindre le podium de ce Tour de France 2023. En effet, victorieux aux Tours d’ Espagne et d’Italie, Landa n’a encore jamais eu d’autres victoires dans d’autres pays. Cependant, en 2020 lors de sa dernière participation au Tour de France, il est arrivé 4ème, tout comme en 2017. L’année dernière, Mikel Landa avait préféré le Tour d’Italie, où il est arrivé 3ème sur le podium. Ayant débuté cette année 2023 comme le début 2022, il y a de l’espoir pour que l’espagnol termine sur le podium.

Egan Bernal : le gagnant du Tour de France 2019

Grand vainqueur du Tour de France 2019, le cycliste colombien pourrait bien se classer dans les 10 premières places de cette 110ème édition du TDF. Après avoir terminé 12ème au récent Critérium du Dauphiné à la suite de son accident de la circulation en janvier 2022 lors d’une session d’entraînement, Egan Bernal pourrait bien remonter dans les positions et gagner à nouveau sa place parmi les favoris.

Conclusion

Pour conclure, le Tour de France 2023 s’annonce comme une édition passionnante avec de nombreux favoris qui se disputent la victoire finale. Des coureurs expérimentés tels que Egan Bernal, Geraint Thomas, et Tadej Pogačar, aux jeunes talents comme Remco Evenepoel, la compétition promet d’être féroce et réellement imprévisible. Les fans de cyclisme attendent avec impatience de voir qui parviendra à s’imposer dans cette 110ème édition. Les français Thibaut Pinot et Julian Alaphilippe, espèrent se voir attribuer la victoire nationale et offrir une performance mémorable à leur pays.