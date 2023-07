Jeux sportifs arabes : Les judokas tunisiens remportent 15 médailles à Alger (Photos)

Les judokates et judokas tunisiens ont remporté 15 médailles dont 4 en or, au bout de la 2e journée des Jeux sportifs arabes qui se déroulent en Algérie du 5 au 15 juillet 2023.

La Fédération tunisienne de Judo a précisé que le 6 médailles ont été décrochées ce jour : deux en or signées Abdelaziz Ben Ammar (-90kg) et Nihel Landolsi (-70kg), alors que Kousay Ghars (-100kg), Arij Akkab (-78 kg) et Sarra Marzouki (78 kg) ont remporté l’argent et Hachem Sallami (-81 kg). a décroché une médaille de bronze.

Au premier jour des épreuves les judokates et judokas tunisiens ont offert à la Tunisie 9 médailles : L’or pour Fraj Dhouibi et Oumaima Bdioui, l’argent pour et le bronze pour Maram Jmour & Meriem Jmour et le bronze pour Aziz Harbi, Ala Chelbi, Rahma Tibi, Marwa Chamkhi et Mouna Mannai.

Le troisième jour sera consacrée aux épreuves par équipes et les judokates tunisiennes y prendront part, sachant que cette compétition regroupe 22 pays pour vingt épreuves différentes.

