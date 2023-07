FSN : Lettre ouverte à Shabi Atig l’appelant à suspendre sa grève de la faim

Le Front du salut national (FSN) présidé par Ahmed Nejib Chebbi a adressé, ce vendredi 7 juillet 2023, une lettre ouverte au dirigeant Ennahdha Sahbi Atig, afin de l’appeler à suspendre sa grève de la faim qu’il observe depuis sa mise en détention, il y a 58 jours, à la prison de la Mornaguia.

Dans leur lettre, les membres du FSN ont affirmé être convaincus que Sahbi Atig est innocent et lui ont adressé ces mots : «Nous connaissons tous l’ampleur de la douleur que ressent un militant lorsqu’il est calomnié, opprimé et lésé et nous sommes pleinement convaincus que tu es innocent de cette accusation, et ce, dès le début, car les conditions d’un procès équitable et indépendant ont complètement manqué dans cette affaire».

Le FSN estime que les répercussions de la grève de la faim au bout de 58 jours peuvent être graves et mettre sa vie en danger : « Cela fait beaucoup de peine à votre famille et à vos amis», lit-on encore dans la lettre ouverte diffusée par le Front de l’opposition initié et dirigé par Ahmed Nejib Chebbi.

«Nous t’adressons un appel fraternel pour mettre fin à la grève de la faim qui a atteint l’objectif majeur, celui de révéler la nature politique de cette affaire », ajoute la même source, en rappelant que le témoin est revenu sur ses «déclarations incohérentes sur la base desquelles Sahbi Atig a été arrêté».

Y. N.