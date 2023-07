Relations de la Tunisie avec Israël, entre reconnaissance et rejet

Les relations de la Tunisie avec sa communauté juive historique et l’État juif ont été marquées par des progrès sporadiques et des revers malheureux.

Par David Lévy *

Il y a eu une présence juive en Tunisie depuis avant l’Empire romain; il en reste un aujourd’hui, et la Tunisie est fière de cette partie de son histoire. D’autres États musulmans modérés alignés sur l’Occident comme l’Égypte, le Maroc et les Émirats arabes unis ont normalisé leurs relations avec Israël. D’autres, comme l’Arabie saoudite, entretiennent depuis longtemps des relations pas si secrètes avec Israël. Pourtant, la Tunisie n’est ni dans le premier cas ni dans l’autre et tout indique que cela restera le cas dans un avenir prévisible.

La Tunisie, comme ses États frères du Maghreb, l’Égypte et le Maroc, est un pays arabe musulman sunnite modéré d’Afrique du Nord. Comme eux, il est aligné sur l’Occident sur les questions de sécurité nationale et de politique étrangère. Le principal partenaire commercial de la Tunisie est l’Union européenne (UE), la France étant son principal partenaire commercial.

La Tunisie entretient des relations avec les États-Unis depuis son indépendance en 1956, marquées par une collaboration sur les questions politiques, économiques et de sécurité. Les États-Unis ont apporté une aide financière, une assistance technique et un soutien à la Tunisie, en particulier après la transition démocratique en 2011. L’armée tunisienne achète des équipements européens et américains, et son armée s’engage dans des exercices conjoints et des efforts de lutte contre le terrorisme.

Pourtant, même avec des liens occidentaux et une population sunnite modérée, les relations de la Tunisie avec Israël restent nettement glaciales par rapport à celles de ses homologues arabes.

L’Égypte et Israël ont signé le traité de paix Égypte-Israël en 1979. Le traité de paix entre la Jordanie et Israël a été signé en 1994. Avec l’avènement des accords d’Abraham en 2020, Israël a normalisé ses relations avec les Émirats arabes unis et Bahreïn, qui ont été rapidement suivies par le Soudan et le Maroc. Israël entretient une relation de coopération sécuritaire pas si secrète avec l’Arabie saoudite. Depuis 2008, Israël a participé à des événements sportifs au Qatar et, en 2021, les deux États ont convenu de faire le commerce des diamants. Alors pourquoi la Tunisie n’a-t-elle pas rejoint les autres dans le développement des relations avec Israël ?

La communauté juive de Tunisie

La communauté juive de Djerba, en Tunisie, est l’une des plus anciennes communautés juives continues au monde. Elle existait même avant la destruction du Premier Temple de Jérusalem en 586 avant notre ère. Sous la domination musulmane, la communauté juive a obtenu le statut de dhimmi comme les autres communautés non musulmanes. Au cours de l’Inquisition espagnole, l’expulsion des Juifs a conduit à une deuxième communauté de Juifs à Tunis. Ils ont apporté des coutumes séfarades et parlaient le judéo-espagnol, ou ladino, ce qui les différenciait de la communauté djerbienne vieille de deux millénaires.

Pendant la période du protectorat français (1881-1956), les Français ont accordé la citoyenneté française à des segments de la communauté juive. Au moment de l’indépendance de la Tunisie en 1956, la population juive était estimée à environ 105 000 personnes. La première aliya de la Tunisie à Israël a commencé après la création de l’État d’Israël en 1948. La deuxième et plus grande aliya a eu lieu à la suite de la guerre des Six jours de 1967. Après la guerre, des émeutes anti-juives ont éclaté en Tunisie, entraînant de nombreuses personnes à fuir. Cela a entraîné l’émigration d’environ 40 000 Juifs en Israël entre 1967 et 1968. Aujourd’hui, on estime qu’il ne reste qu’un à deux mille membres.

Elite politique, opinion publique et normalisation avec Israël

Les premiers contacts entre Israël et la Tunisie ont été établis lors de la lutte pour l’indépendance de la Tunisie, dirigée par le futur président tunisien Habib Bourguiba. En 1956, des représentants tunisiens ont approché la mission israélienne auprès de l’Onu pour demander un soutien à leur cause. Cela faisait suite à des réunions non officielles entre des représentants israéliens et tunisiens, le ministre tunisien des Finances sollicitant une aide israélienne pour le développement agricole. Cependant, malgré ces premières étapes, rien ne s’est concrétisé.

En 1982, après l’invasion du Liban par Israël, l’OLP a été forcée de quitter ce pays et de déménager. La Tunisie a accepté une demande américaine d’accueillir l’OLP et Yasser Arafat a déplacé son quartier général à Tunis. En 1985, Israël a mené un raid contre la base [palestinienne de Hammam Chott, au sud de Tunis, Ndlr] (sans le consentement de la Tunisie), frappant l’OLP mais manquant Arafat. L’opération a entraîné la mort d’environ 60 personnes, dont beaucoup étaient membres de l’OLP. Cependant, l’opération a également fait des victimes civiles, y compris des habitants tunisiens. Les Tunisiens étaient furieux.

En 1987, le Premier ministre Zine El Abidine Ben Ali renverse Habib Bourguiba lors d’un coup d’État sans effusion de sang. Bien qu’il ait publiquement adopté une position anti-israélienne ferme, son administration a maintenu des contacts clandestins avec Israël. Puis, dans le sillage de la conférence de Madrid de 1991, la Tunisie et Israël ont établi des relations diplomatiques de bas niveau qui ont abouti à l’ouverture d’une «section d’intérêt» dans les pays de l’autre. Cependant, en 2000, suite au déclenchement de la deuxième Intifada, la Tunisie a rompu ses relations avec Israël et les sections d’intérêt ont été fermées.

En décembre 2010, l’auto-immolation d’un jeune vendeur de rue, Mohamed Bouazizi, en signe de protestation contre le harcèlement policier, a déclenché une vague de manifestations qui a lancé le printemps arabe. En janvier 2011, incapable de réprimer les manifestations, Ben Ali a fui le pays et un gouvernement de transition a pris le relais. Plus tard cette année-là, la Tunisie a tenu ses premières élections libres et équitables, formant un gouvernement de coalition dirigé par le parti islamiste modéré Ennahdha.

Ennahdha est le plus grand parti politique de Tunisie. Sa philosophie politique ressemble beaucoup à celle du Parti de la justice et du développement d’Erdoğan (AKP) en Turquie. Rached Ghannouchi, le fondateur d’Ennahdha, soutient le mouvement de boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) contre Israël. Sans surprise, Ghannouchi n’a fait aucune tentative pour parler avec Jérusalem.

Aux élections législatives de 2014, Ennahdha est arrivé deuxième et a rejoint un gouvernement d’union dirigé par le parti laïc Nidaa Tounes. Au fur et à mesure que la société tunisienne se libéralisait, la nation a également connu une montée du terrorisme. Le musée du Bardo à Tunis et une station balnéaire à Sousse ont été attaqués en 2015 par des hommes armés affiliés à l’État islamique (EI).

La communauté juive tunisienne a été la cible de plusieurs attentats, la synagogue d’El-Ghriba à Djerba étant visée à plusieurs reprises. En 2002, un agent d’Al-Qaïda a conduit un camion de gaz naturel équipé d’explosifs dans la synagogue, tuant 19 personnes, dont 16 touristes allemands et français. Il s’agissait de la première attaque internationale réussie d’Al-Qaïda après les attentats du 11 septembre 2001. L’attaque la plus récente a eu lieu plus tôt cette année lorsqu’un membre de la garde nationale a ouvert le feu sur la synagogue, tuant trois de ses collègues gardes et deux civils.

Opposition algérienne

La normalisation des relations entre les États du Maghreb et Israël est perçue par Alger comme une menace pour la sécurité nationale algérienne. L’Algérie était alignée sur l’Union soviétique pendant la guerre froide tandis que le Maroc était et reste ami avec Washington. Cette rivalité s’est manifestée dans la question de la souveraineté du Sahara occidental. Depuis 1973, l’Algérie a soutenu le Front Polisario soutenu par Moscou, un mouvement indépendantiste du Sahara occidental, tandis que Rabat a revendiqué le territoire comme faisant partie du Maroc. En novembre de l’année dernière, Washington a reconnu la revendication du Maroc sur le Sahara Occidental comme faisant partie d’une contrepartie pour la normalisation des relations de Rabat avec Jérusalem.

Si la Tunisie devait également normaliser ses relations avec Israël, l’Algérie serait encerclée par des États antagonistes qui ont eu accès à certains des meilleurs entraînements et équipements militaires au monde, un résultat très alarmant pour Alger. À la suite de ces événements, l’Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc en 2021.

L’aide importante de l’Algérie à la Tunisie est souvent considérée comme une tentative de maintenir Tunis à l’écart de l’influence du Maroc et du partenariat dirigé par les États-Unis. Bien que la Russie sympathise avec la position de l’Algérie et lui vende des armes, il est peu probable qu’elle compromette ses bonnes relations avec le Maroc pour le bien de l’Algérie.

De même, malgré sa récente vente de drones à l’Algérie, le partenariat naissant de la Chine avec le Maroc pourrait limiter son soutien aux intérêts algériens. L’alignement de la Tunisie sur la ligne normalisatrice incarnée par le Maroc ne ferait qu’exacerber l’isolement d’Alger.

Malgré les inquiétudes de l’Algérie, le désespoir économique pourrait forcer la Tunisie à envisager de rejoindre les accords d’Abraham. En proie à de graves problèmes économiques, la Tunisie a besoin d’aide étrangère, et l’adhésion aux Accords pourrait attirer des prêts des États-Unis, des États du Golfe ou d’autres. Cependant, une telle décision pourrait avoir de graves implications internes et régionales.

Pour l’instant, les coûts et risques politiques potentiels semblent l’emporter sur les avantages perçus de la normalisation, ce qui conduit les responsables tunisiens à démentir les affirmations selon lesquelles la Tunisie est sur le point de rejoindre les Accords d’Abraham.

Position du président Kaïs Saïed

Kaïs Saïed, un outsider politique, a été élu président de la Tunisie en 2019. Il a procédé à la suspension du parlement et à la destitution du Premier ministre au prétexte de sauver le pays des méfaits d’une élite politique corrompue et incompétente. Cependant, ses détracteurs ont dénoncé ses actions comme un coup d’État qui a violé la constitution démocratiquement adoptée. Depuis lors, Saïed a consolidé son pouvoir personnel. Début 2022, il a dissous le Conseil supérieur de la magistrature, mettant fin à l’indépendance judiciaire, et imposé une nouvelle constitution qui lui donnait une autorité absolue. Saïed a réussi à étrangler la seule démocratie du monde arabe.

En tant que président, Saïed a régulièrement fait des déclarations incendiaires sur les Juifs et Israël, les blâmant par exemple pour les problèmes économiques et sociaux du pays, appelant au boycott des produits israéliens et louant la résistance palestinienne. La Jewish Telegraphic Agency a rapporté qu’en réponse à une question sur l’attaque meurtrière de la synagogue de Djerba, Saïed a répondu que des Palestiniens «sont tués tous les jours» et «personne n’en parle».

Lors de l’examen initial, la Tunisie semble avoir les conditions préalables à une normalisation rapide avec Israël. C’est un État sunnite modéré allié à l’Occident avec une longue et riche communauté juive, et il pourrait bénéficier de la normalisation du commerce et du tourisme. Cependant, un examen plus approfondi révèle qu’un public défavorable, une dépendance à l’égard de la relation algérienne et un président hostile à Israël rendent douteuse toute normalisation à court terme.

Traduit de l’anglais.

Source : Besa Center Perspectives Paper No. 2,204, 27 juin 2023.

* David Levy est un commandant de la marine américaine à la retraite. Il a été directeur de la coopération en matière de sécurité pour le commandement central des forces navales américaines et a été attaché aérien et naval américain à Tunis. CDR. Levy est titulaire d’un doctorat en science politique de l’Université Bar-Ilan.