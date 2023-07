Wimbledon : Tunisie Telecom appelle à soutenir Ons Jabeur

Tunisie Telecom (TT) partenaire officiel de la joueuse tunisienne de tennis Ons Jabeur a appelé les internautes tunisiens à soutenir la championne qui participe actuellement au tournoi de Wimbledon.

Les 10 meilleurs commentaires de soutien seront partagés sur la page la page Facebook de l’opérateur de télécommunications national ainsi que celle de la championne nationale, annonce TT dans une note diffusée ce mardi 11 juillet 2023, alors qu’Ons Jabeur s’apprête à affronter la Russe Elena Rybakina demain en quarts de finale de Wimbledon.

Rappelons par ailleurs que le partenariat entre TT l’opérateur national, qui croit aux valeurs de la persévérance et de la détermination et la championne de tennis Ons Jabeur, une championne dans l’âme et un exemple de réussite tunisienne, a été reconduit pour la 3e année consécutive.

Y. N.