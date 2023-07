Ballade à bord du bateau Solaris au Lac de Tunis (vidéo)

La première balade de la navette touristique exploitant le bateau électro-solaire Solaris à énergie non polluante a eu lieu dans la soirée du lundi 10 juillet. Solaris propose des tours au lac nord de Tunis selon un circuit prédéfini. Vidéo.

Le bateau a été construit dans le cadre du projet Solar Fueled Electric Mobility (SoFem) mis en œuvre par l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME), en collaboration avec le laboratoire norvégien Sintef Energy et Al-Buhaira Invest.

Le projet a été clôturé lundi soir lors d’une cérémonie organisée par les trois organisations partenaires.

Le directeur général de l’ANME, Fathi Hanchi, a souligné à cette occasion, que Solaris avait été construit en Tunisie par une main-d’œuvre tunisienne qualifiée de la Société de construction industrielle et navale (SCIN).

Le bateau mesure 12 mètres de long et 5 mètres de large, et peut accueillir jusqu’à 30 passagers en plus des deux membres d’équipage. Il sera exploité sur le lac de Tunis pour des croisières de plaisance.

Le coordinateur du projet et représentant de Sintef Moez Jemaa a déclaré que le projet avait été financé par un don de 1 million de dollars des Nations Unies et cofinancé par Al-Buhaira (la société exploitant le bateau) pour une valeur d’environ 2 millions de dinars tunisiens (MDT), tandis que les coûts de construction du bateau s’élevaient à 1,5 MDT.

Jemaa a également souligné que le bateau a des caractéristiques économiques et environnementales. Son exploitation vise à promouvoir la mobilité maritime électrique basée sur l’énergie solaire photovoltaïque et à promouvoir la mobilité durable.

Le directeur général de la Société du lac des activités de loisirs, filiale d’Al Buhaira Invest, Hassen Cherif a expliqué que le bateau Solaris a été conçu pour proposer des balades sur le lac de Tunis, avec une moyenne de 5 à 6 balades par jour. Les réservations se font sur le site internet Solaris Bateaux.

Vidéo.