Pour une intégration optimale des énergies renouvelables dans le réseau de la Steg

Adopter une méthodologie agile de planification du réseau électrique est primordial pour réussir la transition énergétique. C’est dans ce cadre qu’un atelier de formation a été organisé au profit de 26 cadres planificateurs des différentes régions de la Société tunisienne de l’électricité et du Gaz (Steg) du 5 au 8 novembre 2024.

Cet atelier intitulé «Planifier le réseau électrique de distribution en Tunisie : pour une intégration optimale des énergies renouvelables en Tunisie» était une occasion pour présenter et discuter les méthodes de calcul de la capacité d’accueil des postes du réseau de distribution de la Steg avec un focus sur l’utilisation de logiciels de modélisation.

A l’issue de cet atelier, les cadres de la Steg ont renforcé leur technicité pour manier l’outil en simulant et modélisant le réseau afin d’assurer une intégration optimale des énergies renouvelables au réseau.

Cette activité a été soutenue par la GIZ Tunisie dans le cadre du projet d’Appui à une transition énergétique tunisienne accélérée (Teta), mandaté par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ) et mis en œuvre en coopération avec le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, la Steg et l’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Énergie (ANME).