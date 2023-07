Tournoi de Wimbledon : Le soleil Ons brille sur la Tunisie

La lionne tunisienne a eu raison de la tigresse biélorusse… Dans une demi-finale à suspense, le duel a été emporté par la ruse et la sérénité vs la hargne et les cris de victoire ponctuels…

Par Samir Gharbi

La demi-finale du tournoi de Wimbledon, à Londres, jeudi 13 juillet 2023, devait logiquement revenir à Aryna Siarhiejeŭna Sabalenka, 25 ans, professionnelle depuis 2015. Mais après un premier set très disputé, gagné au tie-break sur deux points par la Biélorusse (7-5), le cœur vaillant de la Tunisienne, dans un calme olympien surprenant, lui a permis de vaincre par la ruse, en déstabilisant la fortitude de la malchanceuse Biélorusse.

A 28 ans, Ons peut désormais se rêver en train de brandir haut la main le trophée d’un Grand Chelem seulement une année après l’avoir frôlée…

Le 15 juillet, elle aura en face d’elle la Tchèque Markéta Vondroušová, 24 ans. Et le public de Wimbledon, conquis par sa grâce, en plus !

C’est une première de jouer deux finales successives – sur le même terrain – après l’exploit de l’Américaine Serena Williams en 2018-2019. Mais, si Serena a perdu ses finales, Ons peut espérer gagner la deuxième au court central du All England Club à Londres.

En battant Aryna, 2e rang mondial, Ons, 6e, est la seule depuis 2012 à avoir battu au cours de la même saison des joueuses classées dans le Top 10.

En perdant, Aryna a aussi perdu une chance de gagner Wimbledon et de devenir la nouvelle n°1 mondiale à la place de la Polonaise Iga Świątek, 22 ans…