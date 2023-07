La Tunisie espère atteindre 4% de part dans le marché européen de textile-habillement

Le pacte du secteur du textile-habillement élaboré par le gouvernement permettra de créer environ 50.000 emplois supplémentaires en Tunisie d’ici 2026, a indiqué Samir Saïed.

S’exprimant lors du congrès national de la Fédération tunisienne du textile et de l’habillement, qui s’est tenu samedi à Sousse, le ministre de l’Economie et du Plan a souligné que ce pacte s’inscrit dans la vision 2035 et le plan de développement 2023-2025, expliquant que cette vision est structurée autour de 6 piliers dont les plus importants sont le développement des ressources humaines et l’orientation du secteur vers des activités de haute technologie à haute valeur ajoutée.

«Le gouvernement travaille, dans le cadre d’un objectif commun, avec l’ensemble des acteurs du secteur textile-habillement pour faire passer la valeur des exportations du secteur de 2,4 milliards d’euros à 4 milliards d’euros, avec un taux de croissance de 5% à 6% entre 2022 et 2024, et 13% d’ici 2025», a expliqué Saïed.

L’objectif est aussi de remonter dans le top 5 des pays exportateurs de textile-habillement vers l’Union Européenne, avec une part de 4%, qui était celle de la Tunisie en 2008.

Le ministre a rappelé que le secteur du textile-habillement compte 1.425 entreprises employant 10 personnes ou plus, dont 1.150 qui exportent la totalité de leur production. Ces entreprises assurent 153 474 emplois dont 138 876 dans des entreprises totalement exportatrices.

Il a en outre indiqué que la valeur globale des exportations du secteur s’est établie à 4 212 millions de dinars tunisiens (MDT) au cours des 5 premiers mois de 2023 et devrait clôturer l’année en cours à 10.000 MDT, étant donné que ces exportations sont passées de 6 294 MDT en 2017 à 9 156 MDT en 2022.

Les pays de l’Union européenne sont les principaux clients du secteur, menés par la France (38 % de la valeur des exportations), suivie de l’Italie (34 %) et de l’Allemagne (11 %).

D’après Tap.