Le poème du dimanche : ‘‘Calcaire’’ d’André Miquel

On connaît l’historien, le traducteur et l’écrivain français André Miquel, notamment pour son attachement au monde arabe, mais on connaît moins le poète et son inspiration également ancrée dans la connaissance de la culture arabe.

Le 13 septembre 2023, le village de Saint-Jean-de-Fos (Hérault, en pays occitan) rend hommage à l’enfant du pays, le grand arabisant et ancien professeur de langue arabe et littérature classique au Collège de France, André Miquel (1929-2022). Avec célébration officielle et évocations de son œuvre.

Historien, traducteur, écrivain, son regard est des plus exigeants, lançant à la fin de sa vie : «Il faut que le monde arabe se ressaisisse !». Son amour et son soutien indéfectible au monde arabe, tout au long de sa vie intellectuelle, ne sont pas à démontrer.

On connait moins l’œuvre du poète, dont l’inspiration ne manque pas d’ancrage dans la culture arabe, ainsi il a écrit Zi’baq al-layali (‘‘Mercure des nuits’’) en arabe, traduit par lui-même en français. André Miquel, le poète, est resté peu connu. Faut-il espérer enfin qu’une institution tunisienne lui rendra hommage, ce ne serait là que reconnaissance et considération de son œuvre !

Quelques titres : Abu al-Atahiya, Poèmes de vie et de mort, trad. Sindbad/Actes sud; Poèmes réciproques, bilingue, arabe-français, Dar Al Jamal; Beau calcaire, notre mémoire, Domens Eds Pezenas; Layla ma raison, Seuil; Les mille et une nuits, traduction avec Jamel Eddine Bencheikh, La Pléiade, Gallimard; Langue et littérature arabes classiques, Collège de France.

Tahar Bekri

En souvenir de Guillaume Apollinaire

Notre mémoire,

La mer où tu dormis naguère,

Quand le temps n’avait pas de nom,

Reflux ; tu devins lumière,

Page insérée au droit des monts,

Falaise d’or vague, ou laiteuse

Compagne des chemins profonds,

Citadelles de roches creuses,

Villes fantômes où le soir

Ranime d’obstinées veilleuses

Dolines, margelles d’espoir

Gardant aux blés leur confidence

Ou la paix aux vieux abreuvoirs,

Blancs autels tendus à l’offense

Des pluies qui s’ouvrent peu à peu

La voie de secrètes mouvances

Frontons d’hermine ou longs épineux,

Gerbes illuminant la gloire

De grottes sur leurs cieux…

Beau calcaire, notre mémoire,

Avons-nous assez navigué

Sans nous soucier d’autre histoire

Qu’un baiser qui nous fut légué

A la pierre où bous allions boire ?

‘‘Beau calcaire, notre mémoire’’, Domens Eds Pezenas, 2002.