Mondiaux handisports : Rouay Jebabli décroche l’or et offre une 9e médaille à la Tunisie

L’athlète tunisien Rouay Jebabli vient de décrocher l’or, ce samedi 15 juillet 20232, aux championnats du monde de para-athlétisme qui se déroulent à Paris, offrant ainsi la 9e médaille à la Tunisie.

Après avoir décroché l’or jeudi dernier au 1500m, Rouay Jebabli a remporté ce jour une deuxième médaille d’or aux 400 m T12, annonce la Fédération Tunisienne Des Sports Pour Handicapés en se réjouissant de ce nouveau succès.

A ce jour la Tunisie compte déjà 9 médailles signées Raoua Tlili (2 médailles d’or), Walid Ktila (bronze), Yassine Guenniche (nouveau record & or), Rouay Jebabli (2 or), Samia Bousaid (bronze), Ahmed Ben Moslah (or) et Maroua Beahmi (argent).

Walid Ktila, Hamdi Ouerfelli et Bechi Argoubi sont attendus demain pour d’autres défis.

Y. N.