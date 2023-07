Le blues des commerçants du centre-ville de Tunis

Le vice-président de la Chambre nationale des propriétaires de cafés, affiliée à l’Utica, a déclaré que la fermeture de l’avenue Habib Bourguiba, artère centrale de Tunis depuis 2011, a beaucoup affecté les propriétaires de cafés.

Dans une déclaration à Mosaïque, mardi 18 juillet 2023, Sadri Ben Azzouz a ajouté que ses collègues ont dû se séparer d’un grand nombre de salariés et ont subi de fortes pertes estimées à 70% de leurs chiffres d’affaires antérieurs à 2011.

Selon le responsable syndical, la mobilité des citoyens et des touristes dans les principaux artères de la capitale devrait être facilitée, et non le contraire. Pour cela, il a appelé l’Etat à trouver une solution définitive pour ouvrir l’avenue centrale et les artères adjacentes, et notamment celles situées aux alentours du bâtiment de l’ambassade de France, afin de garantir la reprise de l’activité pour un grand nombre de commerçants installés dans la zone.

Les propriétaires des cafés et des restaurants ne sont plus en mesure de poursuivre leur activité dans ces conditions très contraignantes, a souligné Sadri Ben Azzouz, considérant que le maintien des barrières métalliques avec la densité qui les caractérise n’est plus acceptable. Il faut lever ces obstacles pour redonner à la capitale ses vocations commerciale et touristique et permettre aux commerçants de relancer leur activité, de recruter davantage de salariés et d’engager une nouvelle dynamique au cœur de la capitale.

I. B.