Tunisie : les investissements industriels en hausse de 35,3% au 1er semestre 2023

Les investissements déclarés à la fin juin 2023 dans le secteur industriel en Tunisie ont atteint le montant de 1 409,1 millions de dinars (MDT), en hausse de 35,3% par rapport aux 6 premiers mois de 2022 et 2023.

Selon le bulletin du mois de juin 2023, publié mardi par l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII), le nombre de projets déclarés a augmenté de 7,1% pour atteindre 1 644 à fin juin 2023. Ils permettront de générer 2 976 emplois.

Les secteurs qui ont connu une hausse des intentions d’investissement au 1er semestre de cette année sont les matériaux de construction, céramique et verre (+260,5%), la chimie (+130,9%), le textile-habillement (+103,2%), la mécanique et électronique (+20,6%), l’agroalimentaire (+2,8%) et les industries diverses (+21,4%).

56% des investissements déclarés au cours des 6 premiers mois de 2023 concernaient des projets de démarrage, qui ont augmenté de 63,1% pour atteindre 789,2 MDT.

Les intentions d’investissement pour les projets autres que la création (extension, renouvellement d’équipements, etc.) se sont établies à 619,9 MDT, contre 557,7 MDT au cours du 1er semestre 2022.

Le nombre de projets de ce type a augmenté de 9,5% et les emplois associés ont atteint 9 363 à fin juin 2023.

Les investissements déclarés dans les industries totalement exportatrices ont enregistré une hausse de 45,8% à 607,2 MDT, provenant principalement des industries mécaniques et électroniques, des matériaux de construction, de la céramique et du verre, de la chimie et du textile et habillement.

Les investissements industriels 100% étrangers et partenariaux sont passés de 356,1 MDT au cours du 1er semestre 2022 à 315,4 MDT au cours de la même période de 2023, le nombre de projets de ce type d’investissement a enregistré une hausse de 16,1%.

De leur côté, les industries dont la production est orientée vers le marché intérieur ont enregistré une hausse de 28,2%, à 801,9 MDT.

En conséquence, 57% des investissements déclarés au 1er semestre 2023 concernaient des projets non totalement orientés vers l’exportation.

Source : Tap.