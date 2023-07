Méditerranée : juillet le plus chaud depuis 30 ans (+5 degrés en moyenne)

Les températures de surface dans le bassin méditerranéen cet été 2023 sont plus chaudes que d’habitude, atteignant des niveaux jusqu’à 5-6°C au-dessus de la moyenne climatique de juillet.

C’est le résultat d’une longue étude publiée par le Centre euro-méditerranéen sur le changement climatique (CMCC) qui explique la vague de chaleur marine (MHW) observée en cette première quinzaine de juillet et qui s’étend désormais vers l’est à travers la Méditerranée.

Les MHW, expliquent les chercheurs dans un communiqué, se produisent lorsque les températures de l’océan dépassent un seuil extrêmement variable selon les saisons pendant plus de cinq jours consécutifs.

A partir du 11 juillet, par exemple, en Méditerranée, une DMH frappe le golfe de Tarente, où la température des eaux de surface atteint un pic de 30°, soit 2° au-dessus du seuil de température. «Nos simulations montrent que nous avons désormais une température moyenne de surface de la mer en mer Méditerranée d’environ 28°C et qu’elle devrait continuer à augmenter dans les prochains jours, atteignant plus de 30°C», explique Rita Lecci, de la division Ocean Predictions and Applications (OPA) du CMCC.

«Depuis début juillet, nous avons observé une tendance positive à l’augmentation de la température de surface de la mer, normale pour les conditions estivales. À la mi-juillet, cette augmentation de température s’est avérée être une anomalie car la température de surface de la mer a dépassé le seuil climatique du mois, calculé sur les 30 dernières années, pendant plus de cinq jours consécutifs», souligne Lecci.

L’étude porte sur aujourd’hui et sur l’avenir : «Ce qui est intéressant dans nos simulations, c’est que, en suivant l’évolution temporelle des couleurs sur la carte, nous pouvons observer que vers la fin du mois nous attendons des zones avec une couleur rouge intense, indiquant que la température de surface de la mer sera supérieure de 5°C à la valeur climatologique moyenne», explique Lecci. Cette augmentation de la température de la mer a un impact significatif sur les écosystèmes marins, en particulier sur la faune piscicole, car de nombreuses espèces de poissons ont une aire de vie optimale dans des valeurs de température de la mer spécifiques.

Au-delà de ces valeurs, dépassant le seuil, la faune piscicole pourrait souffrir, mourir ou ne plus pouvoir se reproduire, d’où la possibilité de trouver des espèces très différentes dans notre mer Méditerranée dans un futur proche.

Les espèces dites exotiques, comme les poissons tropicaux, sont désormais en mesure de trouver un environnement et des conditions propices à leur vie en mer Méditerranée grâce à l’augmentation de la température de la mer.

«Ce que nous verrons dans un avenir proche, c’est un changement des écosystèmes, de la faune piscicole et aussi de la végétation marine qui affecte également l’homme, car il modifie la quantité et la qualité des produits de la pêche. Nous devons nous adapter à ce qui est à venir, ce qui est encore assez inconnu. Mais nous commençons déjà à en voir les effets», prédit Lecci.

L’étude se concentre également sur les données des dernières années, à partir de 2022 lorsqu’une vague de chaleur marine d’ampleur record en mer Méditerranée avait frappé la mer Ligure pendant trois semaines, puis le golfe de Tarente avec une plus grande intensité, atteignant près de 5°C au-dessus de la moyenne.

Ronan McAdam de la division Modélisation océanique et assimilation de données (ODA) du CMCC a déclaré : «L’année dernière, nous avons enregistré un phénomène de vague de chaleur marine que nous considérions comme record, car il a affecté une grande partie de la Méditerranée avec une intensité persistante. Il semble maintenant que la vague de chaleur marine se concentre dans l’Atlantique Nord et se produit principalement dans la Méditerranée occidentale. Je pense que ce qui a amené la chaleur vers l’Atlantique Nord et plus à l’ouest dans la Méditerranée, ce sont les anticyclones se déplaçant d’Afrique».

Le CMCC illustre l’étude avec des graphiques et des cartes qui reproduisent les observations satellitaires en temps quasi réel fournies par le Copernicus Marine Service et où les MHV sont signalés en orange. La teinte jaune, quant à elle, représente ce que l’on appelle les «pics de chaleur marins», c’est-à-dire des événements de températures extrêmes à court terme, qui n’ont pas encore dépassé cinq jours.

La mer Méditerranée est un point focal pour l’étude des MHW car le nombre d’événements, leur durée et leur intensité augmentent, et le bassin est considéré comme un véritable point chaud du changement climatique et du réchauffement climatique.

«Nous nous attendons à voir une continuation de tels événements, sachant qu’aujourd’hui nous pouvons en savoir plus sur MHW en comparant différentes années et différents événements, mais en ce qui concerne les causes et les déclencheurs des vagues de chaleur marines en Méditerranée, une étude appropriée et rigoureuse est encore nécessaire», souligne McAdam.

Traduit de l’italien.

Source: Ansamed.