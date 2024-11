Tunisie lance une nouvelle campagne de reforestation

Par ces temps de changement climatique, de baisse de la pluviométrie et de sécheresse dont la Tunisie est fortement affectée depuis plusieurs années, les actions de reboisement et de restauration du couvert forestier requièrent une importance capitale.

Dans ce cadre, le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche vont lancer, le 10 novembre 2024, à l’occasion de la Journée nationale de l’arbre, une nouvelle campagne de reboisement qui touchera 9 000 hectares sur l’ensemble du territoire.

La campagne sera menée sous le double slogan de «Nos forêts vivent grâce à nous» et «La Tunisie verdie par nos mains».

L’initiative, qui sera précédée d’une journée de sensibilisation dans les écoles primaires sur l’importance de la faune et de la flore, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de reboisement pour la restauration des systèmes forestiers, a indiqué le directeur général chargé des forêts Kamel Alaoui lors d’une conférence de presse, mercredi 6 novembre, précisant que ce programme durera jusqu’en mars 2025 et sera étroitement lié aux conditions météorologiques et pluviométriques.

Le programme de l’année dernière (2023-2024), a précisé Alaoui, n’a concerné que 5 447 hectares, en raison de conditions climatiques difficiles. Celui de cette année vise à planter 6,7 millions de plants dans le cadre du Programme national des forêts et pâturages et de divers projets de développement. À cela s’ajoutent 2,3 millions de plants en collaboration avec la société civile, des entreprises, des banques et des municipalités. Le plan comprend également la restauration de 1 000 hectares d’écosystèmes forestiers et de pâturages dégradés.

En 2024, la Tunisie a été touchée par 246 incendies de forêt, qui ont provoqué la destruction de 733 hectares, contre 287 incendies en 2023, qui ont provoqué la destruction de 5 579 hectares. Les incendies ont été maîtrisés grâce à la collaboration de la protection civile, de la garde forestière et de l’armée de l’air.

Entre 2016 et 2023, la Tunisie a perdu environ 56 000 hectares de forêts, dont 22 000 ont été restaurés naturellement et 16 000 reboisés grâce à des programmes ad hoc.

I. B.