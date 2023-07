Ayoub Hafnaoui attendu mercredi pour la finale des Championnats du monde de natation 2023

Le champion olympique tunisien Ahmed Ayoub Hafnaoui, qui vient de remporter la médaille d’argent de la course du 400 m nage libre, dimanche, lors des Championnats du monde de natation, s’est qualifié, ce mardi 25 juillet pour la finale du 800 mètres nage libre.

«Ayoub réalise son meilleur chrono tout en contrôlant la course avec un excellent finish en 26’53. De bonne augure pour la finale le 26 Juillet 2023 12.00 heure de Tunis», indique la Fédération tunisienne de natation qui félicite le champion olympique et vice-champion du monde des 400 mètres pour ses performances, et d’ajouter : «Ayoub à de fortes chances de glaner l’or la Natation Tunisienne fera toujours honneur à son statut»

Rappelons que 2 ans après son titre olympique à Tokyo 2020, le champion tunisien Ayoub Hafnaoui a remporté la médaille d’argent de la course du 400 m nage libre à seulement deux centièmes de l’Australien Samuel Short, lors de ces Championnats du monde de natation qui se déroulent à Fukuoka au Japon.

Y. N.