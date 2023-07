Selon l’OMM, la vague de chaleur extrême pourrait se poursuivre en août

Dans certaines parties de la Méditerranée, la chaleur extrême observée en ce mois de juillet pourrait se poursuivre en août prochain, selon un rapport du Centre régional du climat pour l’Europe de l’Organisation météorologique mondiale (OMM).

Les températures de surface de la mer (SST) de la mer Méditerranée sont exceptionnellement élevées au cours des prochains jours et semaines, dépassant 30 °C dans certaines parties et plus de 4 °C au-dessus de la moyenne dans une grande partie de la Méditerranée occidentale, a ajouté l’OMM.

L’OMM a en outre indiqué que la Tunisie, la France, la Grèce, l’Italie, l’Espagne et l’Algérie ont signalé de nouveaux records de températures maximales diurnes et nocturnes.

En Tunisie et en Algérie, les températures maximales les plus élevées étaient respectivement de 49 °C (Tunis et Kairouan) et 48,7 °C (Dar El Beïda/Argel) le 23 juillet.

Une étude rapide menée par des climatologues du réseau World Weather Attribution a révélé que les vagues de chaleur portaient clairement l’empreinte du changement climatique.

«Sans le changement climatique induit par l’homme, ces épisodes de chaleur auraient cependant été extrêmement rares. En Chine, il aurait été d’environ 1 événement sur 250 ans alors qu’une chaleur maximale comme en juillet 2023 n’aurait pratiquement pas eu lieu dans la région États-Unis/Mexique et en Europe du Sud si les humains n’avaient pas réchauffé la planète en brûlant des combustibles fossiles», a déclaré l’étude publiée le 25 juillet.

D’après Tap.