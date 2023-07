Tunisie – Club sfaxien : Hossam Al Badry jette l’éponge

L’entraîneur égyptien du CS Sfaxien, Hossam Al Badry, a démissionné de son poste, jeudi 27 juillet 2023, à l’issue de sa défaite concédée face à Al Chorta irakien (0-1), pour le compte de la première journée de la coupe du Roi Salmane des clubs arabes, organisée en Arabie Saoudite.

Sur sa page officielle Facebook, le CSS précise que «Hossam Al Badry a remercié le comité directeur du CSSfaxien et présenté sa démission de son poste à la tête du staff technique de l’équipe première».

L’ancien international égyptien avait été désigné à la barre technique du CSS en mars dernier.

Sous sa direction, le club a terminé à la 6e place de la phase play-off du championnat de Ligue 1 du football professionnel et s’est qualifié pour la phase finale de la Coupe du Roi Salmane des clubs arabes. Mais l’équipe peine à retrouver ses marques et à imposer son jeu, et le visage montré hier semble avoir provoqué la colère du technicien égyptien qui, lors de ses déclarations après match, a dit qu’il aurait été surpris si le CSS avait remporté le match. Par le ton ironique de cette déclaration, inhabituel chez lui, il a laissé entendre qu’il s’apprêtait à s’en aller. Et cela n’a pas échappé aux commentateurs.

I. B.