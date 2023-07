Tunisie-Natation : Hafnaoui fera mieux que Mellouli 

Ahmed Ayoub Hafnaoui n’est pas seulement en train d’égaliser de palmarès de son célèbre aîné Oussama Mellouli, mais il est en train de le surpasser. Et c’est tout le mal qu’«Ous» peut souhaiter à Hafnaoui, à lui-même et à la Tunisie que les deux champions de natation ont toujours honorée de leur talent.

Par Hssan Briki

Mercredi 26 juillet 2023, Ahmed Ayoub Hafnaoui a remporté la médaille d’or sur 800 mètres nage libre aux Championnats du monde de natation qui se déroulent à Fukuoka, au Japon. Où il avait également remporté, deux jours auparavant, la médaille d’argent sur 400 mètres nage libre.

À l’occasion de cette performance mondiale, les Tunisiens se sont rappelé de la fameuse controverse qui avait opposé, à son sujet, en décembre 2020, sur les réseaux sociaux, l’ancien champion mondial de natation Oussama Mellouli à la journaliste sportive Aida Arab, lorsque cette dernière avait publié un message, suite à la victoire de Hafnaoui au championnat de France de natation sur 800 mètres nage libre, où elle le comparait à Mellouli, en disant que le jeune nageur était sur les pas de son célèbre aîné.

Qui est ridicule ?

Ce commentaire avait, contre toute attente, suscité l’ire de Mellouli, qui réagit avec condescendance en déclarant : «Et à qui tu le dis ? Ton rapprochement me fait penser à (Salah) Mejri après une saison ou deux en NBA, et qu’on fasse une projection qu’il serait sur les pas de (Michael) Jordan… Ou Ons Jabeur qu’elle serait sur les pas de Serena Williams… Les profils sont tellement différents que le rapprochement frôle le ridicule.»

Cette réaction de l’ancien champion du monde de natation avait alors indigné de nombreux Tunisiens, car «Ous» ne s’était pas contenté de minimiser la performance de Hafnaoui, mais il a également minimisé celles du basketball tunisien Mejri et de la joueuse de tennis Jabeur. Il donnait l’impression de vouloir monopoliser ad vitam aeternam le titre du sportif tunisien le plus titré sur le plan international et qui a le plus hissé haut les couleurs nationales. Mais son commentaire, mal pesé, a gravement nui à son image et si certains s’en sont rappelés suite à la dernière performance de Hafnaoui, c’est parce que cette performance est venue lui apporter un démenti définitif : la Tunisie qui a enfanté Mellouli peut enfanter d’autres champions et championnes mondiaux.

Pour preuve : depuis le malencontreux commentaire de Mellouli, Hafnaoui a remporté la médaille d’or lors de l’épreuve du 400 m nage libre aux Jeux olympiques de 2021 à Tokyo, devenant le deuxième champion olympique tunisien de natation après Mellouli, sacré sur 1 500 m lors des Jeux olympiques de 2008 à Pékin.

Passage de témoin

Le 21 décembre de la même année, Hafnaoui a confirmé en décrochant la médaille d’argent sur 1 500 mètres nage libre lors des championnats du monde en petit bassin, battant le record africain détenu par le même Mellouli.

Aux championnats du monde 2023 à Fukuoka, le jeune nageur a encore frappé en remportant la médaille d’or sur 800 mètres nage libre et celle d’argent sur 400 mètres nage libre. De là à penser que Hafnaoui, qui n’a pas encore 21 ans, pourra rêver d’un palmarès encore plus prestigieux que celui réalisé par son célèbre aîné, il y a un pas que ce dernier serait bien inspiré de faire. Aussi sommes-nous en droit d’attendre de Mellouli un commentaire d’encouragement à l’endroit de son successeur sur les podiums de la natation mondiale. Ne fut-ce que pour effacer de la mémoire de ses compatriotes son malencontreux commentaire inamical et quelque peu présomptueux de 2020.