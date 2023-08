En chiffres, violence à l’égard des femmes en Tunisie (juillet 2023)

Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des personnes âgées a annoncé, ce mardi 1er août 2023, que 216 cas de violences faites aux femmes ont été signalés au numéro vert 1899, le mois dernier.

Dans son rapport, le ministère précise que 517 autres appels concernaient des consultations juridiques et 92 autres des consultations administratives.

Quant aux 216 signalements de violences faites aux femmes, on compte 158 cas de violences verbales, 84 cas de violences psychologiques et morales, 156 cas de violences physiques et matérielles, 39 cas de violences économiques et 19 cas de violences sexuelles.

Le rapport révèle que 46% des victimes sont au chômage et en situation de vulnérabilité, indique encore la même source, en affirmant que les concernées ont été orientées vers programme « Samida » pour l’autonomisation des femmes victimes de violence.

Le ministère a également ajouté que que 34% des victimes sont âgées de 30 à 39 ans et 20% de 40 à 49 ans, tout en annonçant la prise en charge, par la délégation de la protection de l’enfance d’enfants de 49 femmes.

Y. N.