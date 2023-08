Lancement de la 4e édition du Prix Lina Ben Mhenni pour la liberté d’expression

Le Prix Lina Ben Mhenni pour la liberté d’expression revient dans sa quatrième édition. Créé par l’Union européenne, ce prix récompense les meilleurs articles défendant les principes et valeurs de la démocratie, des libertés et des droits partagés entre la Tunisie et l’UE.

Créé en 2020 pour rendre hommage au combat de feu Lina Ben M’henni, ce concours vise à soutenir et contribuer à promouvoir une presse écrite de qualité en Tunisie.

L’Union européenne soutient aussi les médias tunisiens à travers le Programme d’appui aux médias (PAMT 2) et le Projet d’Appui aux Instances Indépendantes en Tunisie (PAII-T) dont la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA) fait partie.

Ce sont des exemples indiquant l’engagement de l’UE à accompagner les médias tunisiens pour une information libre, indépendante et crédible.

La liberté de la presse est pour l’UE un acquis précieux et une priorité qu’il faut protéger et dont il faut protéger les acteurs.

Règlement Prix Lina Ben Mhenni 2023

Communiqué