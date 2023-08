Tunisie : Le FSN déplore le décès de Ridha Zouari

Le Front du salut national (FSN) a déploré, ce mardi 1er août 2023, le décès de l’universitaire et militant de gauche Ridha Zouari qui a été accompagné à sa dernière demeure, cet après-midi au cimetière du Jellaz.

Professeur de philosophie de son état, Ridha Zouari a notamment enseigné à la Faculté des lettres et des sciences humaines de Sfax où il avait occupé le poste de directeur du département de philosophie et qui lui a rendu hommage, en regrettant le départ de «l’un des piliers de l’Université tunisienne».

De son côté, le FSN a présenté ses condoléances à la famille Zouari ainsi qu’à Jawher Ben Mbarek et Me Dalila Ben Mbarek Msaddek neveu et nièce du regretté.

Y. N.