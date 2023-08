Tunisie-Natation : En images, le double champion du monde Ayoub Hafnaoui rentre au bercail

Le double champion du monde (800m et 1500m) et vice-champion du monde (400m) tunisien Ahmed Ayoub Hafnaoui est rentré au bercail, ce mardi 1er août 2023, avec ses trois médailles au cou.

Un accueil officiel a été réservé à Ayoub Hafnaoui à l’aéroport Tunis-Carthage, où il était attendu par sa famille, ses fans, des journalistes, le ministre de la Jeunesse et des Sports Kamel Deguiche et le ministre du Transport Rabie Majidi ainsi que le président du Comité national olympique tunisien (CNOT) Mehrez Boussayene et le président de la Fédération tunisienne de natation Hedi Belhassan.

Notons qu’Ahmed Ayoub Hafnaoui (20 ans) est rentré ce matin après sa participation historique aux des Mondiaux-2023 de Fukuoka (Japon), deux ans après avoir été sacré champion olympique aux JO de Tokyo.

Y. N.