Walid Boudhiaf remporte l’argent au Vertical Blue 2023 (Photos)

Le champion tunisien d’apnée sportive Walid Boudhiaf a remporté, ce mercredi 2 août 2023, la médaille d’argent au Vertical Blue 2023.

C’est ce qu’a annoncé le concerné dans un post publié cet après-midi sur sa page Facebook, sans cacher toutefois sa déception : «Ce n’était pas le résultat escompté, car je m’étais d’abord concentré sur la monopalme et j’avais atteint 123m à l’entraînement, mais tout a changé lorsque j’ai commencé à rencontrer des difficultés en début de compétition à cause d’une infection pulmonaire qui m’a empêché d’aller plus profond», a-t-il noté.

Le champion tunisien a également annoncé qu’il compte se reposer afin de récupérer et se préparer pour les Championnats du Monde CMAS qui se tiendront à Roatan dans quelques semaines.

Et de conclure : «Un grand merci à William Trubridge pour l’organisation parfaite comme toujours, à l’incroyable équipe de sécurité @freediversitalia @roboato @kathleenblau @kristinezipfel @andi.kang89 @mourad_omare @pinkleigh. A mes sponsors : Tunisie Telecom Carrefour Tunisie Tritonsub

À Team Abyss À ma sirène @marcelulita qui a pris soin de moi dans ces moments difficiles et à tous mes amis et ma famille partout dans le monde.💙».

Y. N.