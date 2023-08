Tunisie – Identité mobile : succès mitigé ou échec patent ?

On ne peut pas dire que le service de l’identité mobile lancé le 3 août 2022 a eu beaucoup de succès auprès des Tunisiens puisque seuls 50.000 personnes en possession d’une identité mobile ont tiré à distance près de 60.000 actes d’état civil, sur une population de plus de 12 millions d’âmes.

Selon le ministère des Technologies de la communication qui a rapporté ces chiffres dans un communiqué publié samedi 5 août 2023, le projet mobile-ID vise à réaliser l’intégration numérique et à moderniser les services administratifs pour les citoyens en réduisant le temps et les efforts nécessaires pour obtenir des documents administratifs et signer des contrats officiels.

Pour la première fois en Tunisie, ce projet permet aux citoyens d’obtenir des documents et des services administratifs à distance, sans avoir à se déplacer dans les bureaux du gouvernement.

C’est aussi la première identité nationale qui permet de reconnaître les citoyens dans l’espace virtuel et facilite un accès rapide et sécurisé aux portails et plateformes de services administratifs, avec des signatures confidentielles simples et simplifiées.

Pour connaître la date d’expiration de l’ID mobile, les citoyens sont invités à consulter le service *1717#USSD. Ils peuvent également se rendre sur le site officiel de Mobile-ID pour renouveler la validité de leur identité mobile. Selon les derniers chiffres affichés à ce jour sur ce portail, il y aurait 50441 identités mobile activées et 34092 demandes d’identité mobile qui attendent de l’être.

«L’identification mobile est la pierre angulaire et le socle indispensable pour améliorer la relation entre les citoyens et les services administratifs», souligne le ministère, qui serait bien inspiré de lancer une étude pour essayer de comprendre pourquoi les citoyens, dont on veut faciliter les liens avec l’administration, ne se bousculent pas au portillon pour acquérir ce sésame appelé Mobile-ID.

Manque de communication ? Système sophistiqué et barbant ? Plateforme dédiée peu attractive ? Manque de confiance dans l’administration électronique ?

