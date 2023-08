58.488 barques de migrants arrivées en Italie sont parties des côtes tunisiennes

Quelque 58.488 barques arrivées en Italie entre le 1er janvier et le 9 août 2023 sont partis des côtes de la Tunisie, contre 12.237 sur toute l’année 2012. La route la plus empruntée par les migrants pour traverser le sud de la Méditerranée est celle qui part des côtes tunisiennes, indique le ministère de l’intérieur italien.

Le nombre de migrants débarqués en Italie depuis le début de 2023 est proche de 94 000, un flux constant qui pourrait déjà conduire à la barre des 100 000 fin août.

Selon les données publiées par le ministère italien de l’Intérieur, le nombre de personnes ayant atteint les côtes italiennes au 9 août a plus que doublé par rapport à il y a 12 mois : 93 754 ont débarqué (dont 9 857 mineurs non accompagnés) contre 44 951 le même jour de 2022.

Une augmentation qui avoisine les +110%.

En analysant les données, il ressort qu’un total de 79 327 migrants ont débarqué en Italie depuis mars dernier. À la même période l’an dernier, il y en avait 52 783 : une augmentation de 26 544 unités.

Le bilan en termes de pertes en vies humaines est également lourd. La route de la Méditerranée centrale est confirmée comme la plus dangereuse avec plus de 22 000 morts depuis 2014, selon les données publiées par le Missing Migrants Project de l’OIM et environ 2 000 depuis le début de l’année.

Quant aux statistiques analysant les principaux lieux de débarquement, toujours selon les données du ministère de l’Intérieur, au 7 août, la région avec le plus grand nombre est la Sicile avec 78 122 arrivées (35 126 en 2022), suivie de la Calabre avec 9 084, Pouilles (2 510) et la Toscane (962).

Un autre sujet concerne les nations de départ des bateaux : les données confirment que la route la plus empruntée par les migrants pour traverser le quadrant sud de la Méditerranée est celle qui part des côtes tunisiennes. Sur les huit premiers mois de l’année, 58.488 barques sont partis de Tunisie, une nette augmentation par rapport à 2022 où ils étaient 12.237.

22 000 migrants morts depuis 2014

Depuis le début de l’année, 30.495 barques ont quitté la Libye (24.382 en 2022) tandis que 4.315 barques ont quitté la Turquie, en baisse par rapport à la même période l’an dernier où ils étaient 6.828.

Les données du ministère italien de l’Intérieur parlent également des nationalités «déclarées au moment du débarquement». En 2023, le plus grand nombre de migrants est arrivé de Guinée (11 637), suivi de la Côte d’Ivoire (11 572), puis de l’Égypte (7 814) et de la Tunisie (7 022).

I. B. (avec Ansamed).