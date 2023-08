Accord tuniso-libyen pour prendre en charge les migrants bloqués à la frontière

La Tunisie et la Libye sont parvenues aujourd’hui, jeudi 10 août 2023, à un accord pour résoudre le problème des migrants africains bloqués dans la zone désertique à la frontière entre les deux pays. (Vidéo publiée par le ministère tunisien de l’intérieur).

«Nous avons convenu de partager la gestion des migrants à la frontière», a expliqué un porte-parole du ministère de l’Intérieur de Tunis à l’issue d’une rencontre entre les ministres des pays respectifs.

Des groupes de secours ont déclaré qu’il y avait au total trois groupes d’environ 300 migrants à la frontière.

Un porte-parole du ministère tunisien de l’Intérieur, Faker Bouzghaya, a déclaré lors d’une réunion conjointe avec les autorités libyennes à Tunis qu’elles avaient «accepté de partager la gestion des groupes de migrants qui se trouvent à la frontière».

«La Tunisie prendra en charge un groupe de 76 hommes, 42 femmes et huit enfants», a précisé Bouzghaya qui a ajouté que les migrants ont été transférés dans des centres d’accueil des villes de Tataouine et Médenine et ont reçu une assistance sanitaire et psychologique, avec l’aide de la Croissant-Rouge tunisien. Dans le cadre de l’accord, la Libye prendra en charge les 150 migrants restants, ont indiqué des sources humanitaires.

Par la suite, le ministère de l’Intérieur du gouvernement de Tripoli a déclaré dans un communiqué «qu’il n’y a plus de migrants illégaux dans la zone frontalière entre la Libye et la Tunisie», ajoutant que ceci suite à la visite officielle de travail effectuée par le ministre de l’Intérieur en charge, Imad Mustafa Tarabulsi, hier à Tunis, où il a rencontre son homologue tunisien, Kamel Feki (voir illustration), et sur la base de «l’accord sur le dégagement des frontières libyo-tunisiennes de tout migrant clandestin en coordination entre les deux pays» .

Après avoir mis en œuvre les conclusions de la visite à Tunis du ministre de l’Intérieur, le ministère de l’Intérieur de Tripoli «confirme que les patrouilles des dispositifs chargés de sécuriser la ligne frontalière entre les deux pays accomplissent leurs missions conjointes de suivi et coordination».

I. B.