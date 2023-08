Tunisie : trois mandats de dépôts dans l’affaire de la BH Bank

Le premier juge d’instruction du Pôle judiciaire et financier a émis, hier vendredi 11 août 2023, des mandats de dépôt à l’encontre d’un ancien directeur général d’une banque publique, un actuel cadre dans la même banque et un agriculteur.

Mosaïque FM qui a publié l’information n’a pas donné plus de précisions, mais il s’agit très vraisemblablement de l’affaire dite de la BH Bank, impliquant des cadres de cet établissement bancaire public et un homme d’affaires opérant dans la production et l’exportation d’huile d’olive, qui sont poursuivis à cause d’un crédit accordé sans respecter les dispositions légales en vigueur en termes de garantie et de taux d’intérêt.

Il a également été décidé d’interdire de voyager d’anciens et actuels cadres de ladite banque en attendant la fin des investigations sur le dossier.

I. B.