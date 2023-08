Football : Al Gharafa lorgne le défenseur de l’Espérance Amine Tougaï

Le défenseur axial de l’Espérance de Tunis, l’international algérien Mohamed Amine Tougaï intéresse le club Al-Gharafa SC du Qatar qui aimerait s’assurer ses services avant la fin de l’actuel mercato estival.

Cette annonce a été faite par Mosaïque FM, qui cite le journal qatari Arraya, ajoutant que, selon ses informations, le défenseur central algérien est attendu dans les heures à venir à Doha pour effectuer les examens médicaux nécessaires, en prélude à son intégration à l’équipe, qui compte dans ses rangs le milieu international tunisien Ferjani Sassi.

Il convient de savoir que le contrat de l’Algérien avec l’Espérance court jusqu’au 30 juin 2024 et qu’il n’a pas encore été renouvelé et que le club Sang et Or va devoir se séparer de l’un de ses étrangers pour pouvoir intégrer toutes les nouvelles recrues, dont le nombre ne doit pas dépasser six.

I. B.