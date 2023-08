Le Cnot à propos d’Ayoub Hafnaoui : La route vers la gloire

Retour de notre champion olympique et du monde Ahmed Ayoub Hafnaoui aux États Unis d’Amérique où il poursuivra ses études universitaires et son parcours sportif en prévision des rendez-vous historiques les 27, 30 juillet et 4 août 2024, dates des finales, tour à tour, des 400 m, 800 m et 1500 m Nage Libre des Jeux Olympiques Paris 2024.

Dans un entretien téléphonique, avant son départ, Hafnaoui a fait part au président du CNOT Mehrez Boussayene de sa grande détermination de continuer à se surpasser pour plus de réussite et de performance afin d’ honorer le drapeau national.

De son côté, Boussayene lui a réitéré le total soutien du Cnot et ses vœux de continuelle réussite sur le double plan sportif et universitaire.

Communiqué