Les athlètes et sportifs tunisiens à suivre en 2024

Les athlètes tunisiens continuent de faire parler d’eux dans le bon sens. Ons Jabeur est toujours considérée comme l’une des meilleures tenniswomen de la planète et surtout, une pionnière au sein de l’ensemble du monde arabe. Ses pairs sont tout aussi resplendissants et lors des prochaines semaines, certains d’entre eux pourraient bien marquer l’actualité. Un sextet à suivre de près…

Aïssa Laïdouni dans un championnat européen majeur

Lorsque le natif de la région parisienne s’est exporté en Hongrie à Ferencvaros, de nombreux observateurs du football tunisien s’étaient inquiétés du niveau de jeu et surtout, de l’exposition médiatique dont pouvait bénéficier le milieu de terrain. Trois saisons plus tard, ce pari purement sportif s’est avéré être une immense réussite qui a de nouveau ouvert les portes de l’un des cinq championnats européens majeurs à Laïdouni.

Débarqué à Berlin en janvier 2023, Laïdouni va connaître sa première saison pleine à l’Union, dans un club aux objectifs de plus en plus poussés. Avec la hype à l’échelle continentale, le club historique de la capitale allemande a tout pour plaire au milieu de terrain. Le niveau de jeu proposé est impressionnant depuis plusieurs saisons et à la fois Laïdouni et l’Union Berlin seront à suivre lors de la prochaine saison 2023/24 en Bundesliga ainsi qu’en Ligue Europa.

Marwa Amri en route pour sa probable dernière olympiade

La lutteuse est probablement l’une des plus grandes athlètes de l’histoire tunisienne. Elle dépasse tous les cadres et son palmarès n’a que très peu d’égal dans la hiérarchie sportive du pays. À 35 ans en juillet prochain, elle pourrait bel et bien disputer ses derniers Jeux Olympiques, huit ans après l’incroyable breloque en bronze ramenée de Rio de Janeiro.

De nouveau titrée en championnat d’Afrique et aux Jeux Méditerranée il y a quelques mois, Amri continue de se bonifier avec le temps. Probablement alignée en catégorie 62 kilos lors des prochains Jeux de Paris, elle aura fort à faire, mais l’objectif d’une nouvelle médaille olympique semble cohérent. Tout un pays sera derrière elle.

Maher Nouira

Imprévisible, intrépide pour ne pas dire gonflé, Maher Nouira rend fier tout un pays grâce à des coups de poker d’exception qui ont contribué à sa notoriété grandissante. Le jeune tunisien a lui aussi profité d’une activité à la popularité changeante pour faire ses gammes et gagner progressivement en renommée sur le continent africain et de plus en plus, à l’échelle internationale.

Le poker est en pleine vogue actuellement et des membres émérites des circuits professionnels comme Nouira en profitent. Comme d’autres, le joueur tunisien a pu profiter des nombreuses opportunités disponibles de nos jours en ligne pour s’aguerrir et progresser à un jeu de plus en plus apprécié.

Lui, comme d’autres, a eu l’opportunité de faire leurs gammes sur des plateformes phares comme PokerStars et ces mêmes acteurs ne s’arrêtent pas en si bon chemin avec l’organisation de tournois de renom. C’est d’ailleurs au fameux EPT de Barcelone organisé par la société tout juste nommée que le joueur maghrébin s’était fait connaître aux yeux de ses pairs !

Abdessalem Ayouni continue de progresser et d’espérer

Aller chercher une médaille olympique sur le tartan du Stade de France sera complexe pour le demi-fondeur tunisien. Cependant, il sera l’une des têtes d’affiche des athlètes olympiques et à l’aube de ses 30 ans, il continue de progresser sur le double tour de piste. Recordman national du 800 mètres, il espère se qualifier pour la grande finale olympique prévue lors de la quinzaine française.

Équipe nationale de beach volley

Une paire tunisienne en beach-volley est également attendue à Paris 2024. Ils représentent un collectif considéré par beaucoup, comme la meilleure équipe africaine des dernières années. Le volley-ball est un sport roi du côté de la Tunisie et lors de chaque tournoi mondial, les joueurs de l’Italien Giacobbe font le maximum pour porter haut et fort les couleurs du pays. Vainqueurs des trois dernières éditions du championnat africain, les joueurs pourraient bien décrocher leur billet pour Paris 2024 lors des prochaines semaines. Une formalité pour certains, mais surtout, un tremplin pour d’autres.